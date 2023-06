Saudi Aramco zbuduje wraz francuskim TotalEnergies gigantyczny kompleks petrochemiczny w Arabii Saudyjskiej. Wartość inwestycji to 11 miliardów dolarów, a jej zakończenie planowane jest na 2027 rok. W Polsce saudyjski gigant również planuje petrochemiczne inwestycje.

Największy koncern paliwowy świata Saudi Aramco i francuski TotalEnergies podpisali ostateczną umowę na budowę nowego kompleksu petrochemicznego w Jubail na wschodzie Arabii Saudyjskiej.

Obiekt będzie wyposażony w jeden z największych krakerów parowych w Zatoce Perskiej, zdolny do produkcji 1,65 mln ton etylenu rocznie. Nowy zakład zostanie zintegrowany z już pracującą rafinerią, co pozwoli przetwarzać gazy i benzynę ciężką powstające jako produkty uboczne przy przerobie ropy naftowej. Możliwa będzie także produkcja petrochemiczna, w zakładzie znajdą się dwie najnowocześniejsze instalacje polietylenu wykorzystujące technologię Advanced Dual Loop, instalacja do ekstrakcji butadienu oraz inne powiązane instalacje pochodnych.

Kompleks za 11 mld dol. ma zacząć produkcję już w 2027 r.

Budowa kompleksu pierwotnie miała się rozpocząć w pierwszym kwartale 2023 r., teraz mogą już ruszać prace, a komercyjne uruchomienie planowane jest na 2027 r. Cała inwestycja szacowana jest na 11 miliardów dolarów, z czego koncerny paliwowe przeznaczą z własnych środków 4 miliardy dolarów, a pozostała część zostanie pozyskana w formie kredytów i pożyczek na międzynarodowym rynku finansowym.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia biznesowego powołana została spółka celowa Satorp (Saudi Aramco TotalEnergies Refining and Petrochemical Company). W nowym podmiocie Saudyjczycy będą dysponować 62,5 proc. akcji, a TotalEnergies 37,5 proc.

Obie firmy przyznały również kontrakty na budowę projektu kilku lokalnym i zagranicznym firmom, w tym południowokoreańskiemu koncernowi Hyundai Engineering & Construction oraz chińskiemu Sinopec Engineering.

Petrochemiczne zakłady zapewnią popyt na ropę. W Polsce również planowane są inwestycje

Saudi Aramco od kilku lat intensywnie inwestuje w moce petrochemiczne, by zapewnić sobie długoterminowy popyt na ropę. Większość prognoz przewidujących powodzenie transformacji energetycznej i odejście od paliw kopalnych wskazuje, że produkty petrochemiczne będą potrzebne jeszcze przez dziesięciolecia.

Saudyjski gigant, który w ubiegłym roku w ramach realizacji środków zaradczych do fuzji Orlenu i Lotosu przejął 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej, analizuje petrochemiczne inwestycje również w Polsce. Jak zdradził prezes Orlenu Daniel Obajtek, taki kompleks mógłby powstać właśnie w Gdańsku.

Ostatnio pojawiły się również informacje, że Orlen przyspiesza prace z Saudi Aramco w ramach działalności badawczo-rozwojowej i analizuje wspólne projekty petrochemiczne także poza granicami kraju. Jak informował jednak dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. inwestycji kapitałowych Robert Śleszyński, jest jeszcze za wcześnie mówić o ich lokalizacji.