Gigant paliwowy nie ograniczy wydobycia

Koncern paliwowo-energetyczny Shell w drugim kwartale 2023 roku miał zysk netto na poziomie około 5 miliardów dolarów. To oznacza, że wyniki poddane są presji spadających na światowych rynkach cen ropy naftowej i gazu ziemnego.

Shell nie zamierza w najbliższych latach ograniczać wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Z powodu niższych zysków kwartalnych spółka planuje ograniczenie skupu własnych akcji.

Sprzedaż części aktywów i ograniczenie inwestycji w odnawialne źródła energii powinno wpłynąć na zmniejszenie zadłużenia.

Wyniki publikowane przez globalne firmy paliwowo-energetyczne pokazują, że w drugim kwartale tego roku gwałtownie spadły zyski z wydobycia i handlu ropą naftową oraz gazem ziemnym. Dotyczy to norweskiego Equinora, francuskiego TotalEnergies, amerykańskiego Chevrona czy holendersko-brytyjskiego Shella. Jednak zanim wszyscy zaczną się użalać nad losem koncernów, warto przypomnieć, że rynki światowe powróciły na normalne tory po szokach z 2022 roku.

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 roku doprowadziła do wystąpienia szoków, z jakimi świat nie mierzył się od końca lat osiemdziesiątych. Nagle, dosłownie z dnia na dzień, dotychczasowy system zaopatrzenia w surowce strategiczne, niezbędne do normalnego funkcjonowania gospodarki i miliardów ludzi na całym świecie, uległ zaburzeniu.

W minionym roku sytuacja na rynku ropy naftowej i gazu daleka była od normalności

Wstrzymanie dostaw gazu ziemnego w środku zimy, ograniczenie importu rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych, braki oleju opałowego na potrzeby energetyki i wiele innych utrudnień sprawiły, że pojawiły się zachowania z kategorii paniki i braku racjonalności w myśleniu biznesowym.

Jeśli występuje sytuacja, w której rządy państw Unii Europejskiej na wyścigi kontraktują dostawy ropy i gazu bez oglądania się na cenę zakupu, to wszystko powoli wymyka się z ram rynkowych mechanizmów podaży i popytu.

Za cały 2022 rok Shell zanotował 39,87 miliarda dolarów zysku netto, co oznacza wzrost o około 19 miliardów dolarów w stosunku do roku wcześniejszego. Wszystkie działy przyczyniły się do osiągnięcia tych wyników, a zwłaszcza handel skroplonym gazem LNG i wydobycie ropy naftowej. Tych kilkadziesiąt miliardów dolarów dodatkowe zysku to była nadzwyczajna premia, która zdarza się raz na bardzo wiele lat.

Shell osiągnął we wszystkich obszarach swojej działalności słabsze od zakładanych wyniki finansowe

Dlatego z takiej właśnie perspektywy trzeba analizować dane finansowe, które osiągnął w drugim kwartale 2023 roku koncern Shell. Skorygowany zysk netto, czyli uwzględniający zapasy ropy naftowej naftowej i gazu oraz udziały finansowe w różnych przedsięwzięciach wyniósł 5,073 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 56,1 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku minionego.

Ten wynik był poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że może on osiągnąć poziom 5,75-5,8 miliarda dolarów. Jak podano w komentarzu spółki w drugim kwartale minimalnie spadły wolumeny sprzedaży gazu ziemnego oraz LNG z powodu stosunkowo dobrych warunków pogodowych i wyższych od przeciętnych średnich dobowych temperatur w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Znacząco spadły ceny ceny skroplonego gazu ziemnego LNG, ale także ceny ropy naftowej i produktów ropopochodnych, niższe były marże rafineryjne oraz marże detaliczne na stacjach paliw.

Dywidenda kwartalna dla akcjonariuszy zostanie utrzymana natomiast ograniczony zostanie skup akcji własnych

W czerwcu tego roku Shell ogłosił, że będzie kontynuował proces skupu akcji własnych w celu utrzymania notowań na odpowiednio wysokim poziomie i danie satysfakcji finansowej akcjonariuszom. W grę wchodziło przeznaczenie na ten cel 5 miliardów dolarów środków własnych. Z czego w trzecim kwartale miało to mieć wartość co najmniej 2,5 miliarda dolarów.

Po opublikowaniu słabszych od prognoz wyników za drugi kwartał zarząd spółki podjął decyzję o ograniczeniu o kilkaset milionów dolarów skupu planowanego na ten rok. Podniesiona została natomiast kwartalna dywidenda do 0,33 dolara na jedną akcję.

Shell jasno zadeklarował kilka tygodni temu, że dokonał modyfikacji przyjętej strategii, co oznacza, że wycofuje się z zamiaru ograniczenia wydobycia ropy naftowej i zamierza utrzymać je na tym samym poziomie do 2030 roku, ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na świecie.

Wcześniej zakładano, że produkcja ropy będzie rocznie spadać o 1-2 procent do końca dekady, a spółka w 2050 roku osiągnie pełną dekarbonizację produkcji netto. Akurat ten cel został podtrzymany, ale w perspektywie kolejnych 25 lat może się wydarzyć tyle rzeczy, że jest to założenie na ten moment z kategorii bezpiecznych biznesowo.

Popyt światowy na ropę jest tak duży, że Shell nie zamierza ograniczać wydobycia

- Dokonujemy wyborów i przyglądamy się naszym projektom i aktywom, mając na uwadze jeden cel, każda część naszej firmy musi przyczyniać się do tworzenia większej wartości dla akcjonariuszy - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny Wael Sawan.

Dodał także znamienne zdanie, które wzbudziło szczególny sprzeciw organizacji ekologicznych: - Będziemy inwestować w modele, które działają - te z najwyższymi zwrotami, które są naszą mocną stroną.