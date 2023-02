Gigantyczny zysk koncernu paliwowego BP

Brytyjski koncern paliwowy BP zarobił w 2022 roku rekordowe 27,65 mld dol. To ponad dwa razy więcej niż w poprzednich 12 miesiącach.

W IV kwartale 2022 roku wzrost zysków BP wyniósł 18 proc. w ujęciu rocznym, jednak okazał się znacznie niższy niż w poprzednich dwóch kwartałach i odbiegał od prognoz rynkowych. W okresie październik-grudzień zysk spółki wyniósł 4,81 mld dol. wobec 8,15 mld dol. w trzecim kwartale i 4,07 mld dol. w okresie październik-grudzień 2021 roku.

Eksperci ankietowani przez Bloomberga przewidywali, że średnia w czwartym kwartale wyniesie 5,11 miliarda dolarów.

Spadek zysku w porównaniu do III kwartału to efekt niższych cen sprzedaży ropy i gazu, a także sezonowego spadku wolumenów sprzedaży oraz wzmożenia prac remontowych rafinerii.

Roczny zysk skorygowany o koszty osiągnął rekordowe 27,65 mld dol., czyli ponad dwukrotnie więcej niż 12,82 mld dol. w 2021 roku.

Produkcja węglowodorów w 2022 roku wzrosła o 1,6 proc. do 2,253 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Średnia zrealizowana cena wzrosła do 82,23 dol. za baryłkę (159 litrów) w porównaniu do 55,65 dol. rok wcześniej.

Inwestycje kapitałowe BP w IV kwartale wyniosły 7,4 mld dol., na koniec roku 16,3 mld dol. Na rok 2023 firma planuje inwestycje kapitałowe w wysokości 16-18 mld dol.

W 2022 roku BP obniżyło zadłużenie o 9,2 miliarda dolarów i ogłosiło wykup akcji za 11,25 miliarda dolarów.

Akcje spółki wzrosły we wtorek o 4 proc. W ciągu ostatniego roku ich wartość wzrosła o 25 proc.