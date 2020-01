Główny ekonomista PKN Orlen: Jak dotąd na rynku ropy nie widać dużego napięcia

Czynniki geopolityczne będą przez pewien czas ciążyć w segmencie ropy naftowej, ponieważ konflikt między USA i Iranem stale się rozwija. Sądząc po zmianach cen, jak dotąd na rynku ropy nie widać dużego napięcia – uważa główny ekonomista PKN Orlen dr Adam Czyżewski.

Główny ekonomista PKN Orlen przyznał, iż "z dzisiejszej perspektywy trudno przewidzieć, jak zachowają się ceny ropy, z powodu niepewności dotyczącej kolejnych ruchów po obu stronach".

Sytuację komplikuje to, że w konflikt został zaangażowany Irak, drugi największy producent ropy w OPEC.



Ekonomista przypomina, że na rynku ropy nie brakuje rezerw do szybkiego uruchomienia. Zapasy są duże, dostępne są zarówno wolne moce produkcyjne, jak i strategiczne zapasy

W opublikowanej w czwartek analizie "Nikt nie jest zainteresowany eskalacją konfliktu" ekspert PKN Orlen odniósł się do sytuacji po tym, jak z 2 na 3 stycznia w amerykańskim ataku rakietowym w Bagdadzie zginął m.in. dowódca irańskich sił specjalnych Al-Kuds gen. Kasem Sulejmani.



Czyżewski zwrócił uwagę, że "po zapowiedzi odwetu ze strony Iranu i po ostrej reakcji USA, "wzrost napięcia między tymi krajami niewątpliwie sięga zenitu". Stawiając pytanie, co stanie się dalej i w jakim kierunku pójdą ceny ropy,

"Sytuację komplikuje to, że w konflikt został zaangażowany Irak, drugi największy producent ropy w OPEC. Parlament tego kraju przegłosował rezolucję, wzywająca siły amerykańskie do natychmiastowego opuszczenia jego terytorium. Z pewnością można stwierdzić, że czynniki geopolityczne będą przez pewien czas ciążyć na rynkach ropy, ponieważ konflikt stale się rozwija" - ocenił Czyżewski. Dodał przy tym, że gdy w regionie Zatoki Perskiej mamy do czynienia z napięciem geopolitycznym o niespotykanej od dawien dawna skali, na pierwszy plan wysuwają się scenariusze, akcentujące ryzyko zakłóceń w dostawach ropy oraz zmniejszenia wydobycia.