Greenpeace zablokował tankowiec z rosyjską ropą

Aktywiści Greenpeace zablokowali grecki tankowiec z rosyjską ropą w porcie w Essex w niedzielę wieczorem. Policja zatrzymała 15 osób, rzecznik brytyjskiego rządu uznał postępowanie członków organizacji za "nie do zaakceptowania" - podaje w poniedziałek Sky News.

Aktywiści Greenpeace okupowali molo w porcie w Essex, by nie dopuścić, aby do portu wpłynął grecki statek Andromeda, który miał tam rozładować transport ropy. Według komunikatu Greenpeace UK miał przewozić 44 000 ton rosyjskiego oleju napędowego (diesla). Mimo aresztowania kilkunastu uczestników protestu kilka osób pozostało na urządzeniach potrzebnych do zacumowania i przepompowania oleju, uniemożliwiając przybicie statku do nabrzeża i rozładunek. Blokada statku to element akcji mającej zmusić rząd Wielkiej Brytanii do rezygnacji z rosyjskich paliw kopalnych.

Last night, Greenpeace activists stopped a tanker of Russian fossil fuels from docking in Essex.



Activists have been removed, but the fight isn't over.@BorisJohnson ban Russian fossil fuels and fund renewables and energy efficiency now!#OilFuelsWar pic.twitter.com/Wfe23rR4di — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) May 16, 2022

Według Greenpeace UK Wielka Brytania od napaści Rosji na Ukrainę do końca kwietnia importowała z Rosji niemal 2 mln baryłek ropy naftowej, o wartości 220 mln funtów. Organizacja przypomina, że Wielka Brytania przywozi z Rosji 5 proc. importowanego na wyspy brytyjskie gazu, 5 proc. ropy naftowej i 18 proc. importowanego oleju napędowego (diesla).

Na początku kwietnia brytyjski rząd poinformował, że do końca 2022 roku wstrzymany zostanie, w ramach sankcji, import rosyjskiego węgla i ropy, a następnie, tak szybko, jak to możliwe, gazu. Ponadto, Wielka Brytania i UE zakazały wpływania do swych portów statkom pod rosyjską banderą.

Oznacza to, że do końca roku tankowce pod innymi banderami, transportujące rosyjską ropę, mają prawo wpływać do brytyjskich portów - przypomina Sky News. Andromeda pływa pod grecką banderą, ale według Greenpeace przewoziła olej napędowy z rosyjskiego Primorska.