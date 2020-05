Grupa Lotos inwestuje mimo trudnego rynku

Duża zmienność rynkowa, spowodowana pandemią Covid-19 oraz destabilizacją na rynku ropy naftowej, wpłynęła na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lotos w pierwszym kwartale 2020 roku. Ale jak podaje spółka, mimo trudnych warunków, praca rafinerii oraz wydobycie gazu i ropy naftowej pozostały niezakłócone, podobnie jak logistyka i dystrybucja produktów. Koncern nadal będzie realizował zaplanowane inwestycje.

Turbulencje na globalnym rynku

Wzrosły też rok do roku przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego. To przede wszystkim efektem wyższego wolumenu sprzedaży węglowodorów w Norwegii i Polsce oraz wyższego średniokwartalnego kursu dolara skorygowanego przez niższe notowania gazu ziemnego oraz ropy Brent Dtd.Pogorszenie warunków makroekonomicznych zostało w pewnym stopniu zneutralizowane dzięki uruchomieniu wydobycia ze złoża Utgard, jednocześnie obniżając średni koszt wydobycia („efektywne” kosztowo złoże korzystające z istniejącej już infrastruktury).Niższe cracki na średnie destylaty ropy naftowej, tj. olej napędowy i paliwo lotnicze miały negatywny wpływ na wyniki segmentu produkcji i handlu. Na wyniki wpłynął też znaczny spadek cen ropy i produktów naftowych. Z drugiej strony, na obniżenie kosztów rafinerii wpłynął spadek notowań gazu ziemnego, który spółka wykorzystywała do zasilania rafinerii. Istotnie tańsza była również ropa naftowa przerabiana na produkty i zużywana do procesów przetwórczych.Obserwowane w I kwartale 2020 r. nieprzewidziane turbulencje na globalnych rynkach zadziałały negatywnie na rentowność segmentu. Wbrew wszystkim rynkowym prognozom doszło w tym okresie do spadku różnicy pomiędzy crackami na olej napędowy i ciężki olej opałowy, co negatywnie wpłynęło na zyskowność rafinerii Grupy Lotos, zmienionej na skutek integracji Projektu EFRA.Pomimo tego, oraz znacznego ograniczenia biznesu na stacjach paliw przez większość marca, segment produkcji i handlu wypracował oczyszczony zysk EBITDA LIFO na poziomie 490,5 mln zł, tj. +13,2 proc. rok do roku. Spółka optymalizowała wykorzystanie nominalnych mocy przerobowych rafinerii w Gdańsku. Przerób ropy naftowej był na stabilnym poziomie 2 597,9 tys. ton (-0,5% r/r).Mimo obserwowanego spadku konsumpcji paliw płynnych, zwłaszcza w marcu, całkowita sprzedaż benzyny realizowana przez GK Lotos w I kwartale 2020 r. wzrosła o 3,2 proc. rok do roku a oleju napędowego o 11,3 proc. Na koniec marca 2020 r. w sieci paliw Lotos działało 506 stacji paliw, czyli o 13 więcej niż na koniec marca poprzedniego roku. W I kwartale 2020 r. obszar detaliczny wykazał zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 9,7 mln zł.Czytaj także: Rafineria Lotosu nie zwalnia tempa W I kwartale 2020 r. trwały przygotowania do 30-dniowego testu instalacji Kompleksu Koksowania i nowej instalacji produkcji wodoru wybudowanych w ramach Projektu EFRA, wymaganego umową kredytową (Lenders Reliability Test - LRT).Test przeprowadzono w okresie 24 lutego-24 marca 2020 r. Zostały osiągnięte wszystkie zakładane cele warunkujące zaliczenie testu: dyspozycyjność instalacji, ilość przetworzonego wsadu, jakość produktów, wielkości uzysków produktów, potwierdzenie pozostałych, istotnych elementów operacyjnych dot. współpracy nowych instalacji z instalacjami rafinerii.Grupa Lotos kontynuowała realizację kilku projektów rozwojowych na mniejszą skalę. Najbardziej zaawansowany z nich - Węzeł Odzysku Wodoru (tj. WOW), którego celem jest zwiększenie produkcji wodoru, LPG oraz benzyny surowej w puli uzysków rafinerii, ze statusem realizacji na poziomie ok 99 proc., ma planowany termin przekazania do użytkowania w I półroczu 2020 r.W celu zwiększenia możliwości ekspedycyjnych paliw z rafinerii, spółka kontynuowała inwestycję budowy nalewaka kolejowego, którego oddanie do użytku przewiduje na koniec 2020 r.Powołany w spółce Sztab Kryzysowy wprowadził szereg procedur mających na celu skuteczną koordynację oraz zabezpieczenie pracowników i kontrahentów całej grupy kapitałowej w obliczu pandemii. Wdrożono szereg rozwiązań organizacyjno-proceduralnych zmierzających do zachowania ciągłości kluczowych procesów biznesowych z uwzględnieniem istniejących ograniczeń, w tym m.in. umożliwiono pracę zdalną największej możliwej liczby pracowników.Lotos od początku pandemii włącza się we wsparcie polskich służb medycznych i mundurowych walczących z Covid-19. Spółka przekazała w sumie na ten cel ponad 7,5 mln zł. Środki te trafiły m.in. do szpitali zakaźnych w całej Polsce.Koncern z Gdańska umożliwił też darmowe tankowanie żołnierzom pomorskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. W maju wystartowała kampania „Każdy czeka na swoje NAJ”, w której spółka zachęca kierowców tankujących na stacjach Lotos do przekazywania swoich punktów z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa.