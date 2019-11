Grupa Lotos zawiesza publikację modelowej marży rafineryjnej

W związku z uruchomieniem projektu EFRA Lotos zawiesił publikację wskaźnika przedstawiającego zyskowność rafinerii, czyli modelowej marży rafineryjnej. Spółka przedstawiła strukturę wytworzenia produktów rafineryjnych i przerób ropy w październiku dla konfiguracji technologicznej uwzględniającej instalacje produkcyjne wybudowane w ramach EFRY. - Dalsze publikowanie marży modelowej byłoby wprowadzaniem w błąd - mówi wiceprezes Lotosu Jarosław Kawula.

EFRA się rozkręca

Czytaj też: Lotos graczem na rynku LNG? "Analizujemy możliwości" Po zakończeniu projektu rafineria będzie produkować już około 90 proc. produktów wysokomarżowych, paliw i olejów (77 proc. przed projektem EFRA) i tylko 10 proc. produktów niskomarżowych, z czego około 3 proc. stanowił będzie koks naftowy. W rezultacie na rynek trafi około 1,1 mln ton doskonałej jakości paliw (głównie oleju napędowego) wyprodukowanych właśnie z ciężkiej pozostałości.Kolejne efekty EFRY to optymalizacja kosztów utrzymania rafinerii i przetwórstwa ropy oraz wzrost wskaźnika kompleksowości rafinerii z 9,5 do 10,7, co oznacza przejście na wyższy, bardziej efektywny poziom technologiczny.Prezes Grupy Lotos Mateusz Bonca podkreślał w rozmowie z WNP.PL, że projekt EFRA to inwestycja, która zmienia całą strukturę gdańskiej rafinerii. - To jest bardzo innowacyjny projekt wykorzystujący nowoczesne technologie. Jest zbudowany w bardzo czysty i ekologiczny sposób. Chcemy, żeby został uruchomiony w sposób bezpieczny i stabilnie pracował - wskazywał nasz rozmówca.- Nasza marża modelowa, czyli tyle, ile na jednej baryłce przerobionej ropy przeciętnie zarabiamy w rafinerii, waha się między 5 a 9 dolarów. Projekt EFRA daje dodatkowe 2-4,5 dolara. Oznacza to zasadniczą zmianę w rentowności spółki - dodawał Bonca.Czytaj też: Prezes Lotosu o Orlenie, EFRA, elektromobilności i cenie paliwa [WYWIAD]