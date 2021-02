Grupa MOL: dobre wyniki pomimo pandemii

Grupa MOL zadowolona z wyników finansowych za rok 2020. Mimo trwającej pandemii i związanego z nią kryzysu gospodarczego, grupa w czwartym kwartale zanotowała oczyszczony wynik EBITDA ( zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) na poziomie 464 mln dol.

Rafinerie i nie tylko

Poziom udokumentowanych i prawdopodobnych rezerw na koniec 2020 r. wzrósł do 364 mln boepd (z 270 mln boepd na koniec 2019 r.), m.in. w związku z uruchomieniem produkcji ze złoża ACG. Wskaźnik rezerw na koniec roku wyniósł 312 proc.W segmencie Downstream oczyszczony wynik EBITDA za rok 2020 spadł o 15 proc. do poziomu 740 mln dol, w związku ze słabnącym otoczeniem makro. Wynik czwartego kwartału na poziomie 133 mln dol spowodowany był spadającymi marżami rafineryjnymi i sezonowością standardową dla tej pory roku.Sprzedaż produktów rafineryjnych spadła o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., w związku z drugą falą pandemii. Projekt „Poliole” w czwartym kwartale przekroczył 75 proc. zaawansowania. W związku z trwającą pandemią, spółka wraz z partnerami szacuje, że ukończenie inwestycji przesunie się na drugą połowę roku 2022 (wobec planów ukończenia jej rok wcześniej). W związku z tym całkowite nakłady inwestycyjne grupy wzrosną do ok. 1,3 mld euro (pierwotnie zakładano 1,2 mld euro).Segment Usług konsumenckich zanotował wzrost EBITDA w czwartym kwartale o 23 proc., do poziomu 128 mln dol, głównie dzięki zwiększonemu udziałowi paliw oraz niższym kosztom operacyjnym.W całym roku 2020, segment ten przyniósł rekordowy w swojej historii wynik EBITDA na poziomie 510 mln dol (+8 proc. r/r). Uproszczone przepływy pieniężne w czwartym kwartale wzrosły ponad dwukrotnie, a w całym roku o 28 proc., do 381 mln dol. Pomimo pandemii, kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. Liczba odświeżonych o koncept Fresh Corner stacji wzrosła z 877 na koniec 2019 r. do 955 na koniec 2020 r.W segmencie Gas Midstream EBITDA wyniosła 201 mln dol - o 8 proc. więcej niż przed rokiem. W samym Q4 wynik ten spadł jednak o 41 proc. r/r, do 42 mln dol. Wpłynęły na to znacznie niższe transgraniczne rezerwacje zdolności przesyłowych, a co za tym idzie niższe przychody z tytułu przesyłu oraz wyższe koszty operacyjne.Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern naftowy i gazowy z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 40 krajach, gdzie zatrudnia łącznie 25 tys. osób, a jej doświadczenie w branży wynosi ponad 100 lat.Działalność poszukiwawczo-wydobywcza grupy bazuje na ponad 75 latach doświadczeń w branży węglowodorów. Obecnie, firma prowadzi produkcję w 9 krajach i posiada złoża w 14 kolejnych. Grupa prowadzi cztery rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć blisko 2000 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.Zobacz także: Konkurent Orlenu chce podnieść wydajność swoich chemicznych instalacji