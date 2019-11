Grupa MOL przejmie aktywa Chevron w Azerbejdżanie

Grupa MOL zawarła umowy z Chevron Global Ventures Ltd oraz Chevron BTC Pipeline Ltd, na zakup nieużywanych aktywów w Azerbejdżanie. Transakcje dotyczą zakupu 9,57 proc. udziałów w złożach ropy naftowej Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) oraz 8,9 proc. udziałów w rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), którym ropa transportowana jest do śródziemnomorskiego portu w Ceyhan. Transakcja opiewająca łącznie na kwotę 1,57 mld (finalnie kwota może ulec niewielkiej zmianie) sprawi, że grupa MOL stanie się trzecim największym partnerem Azerskiego złoża ACG- poinformował MOL.

Złoże ropy naftowej Azeri-Chirag-Gunashli jest największym, strategicznym takim złożem w Azerbejdżanie, a rurociąg BTC stanowi kluczowy kanał eksportowy azerskiej ropy.

Dzięki transakcji z Chevron średnia dzienna produkcja ropy naftowej grupy MOL zwiększy się w najbliższych latach o ok. 20 tys. baryłek; umowa wpłynie również na istotne zwiększenie rezerw surowca w grupie.

Transakcja MOL –Chevron oczekuje jeszcze na niezbędne zgody właściwych urzędów; finalizacja umów przewidywana jest w drugim kwartale 2020 roku.