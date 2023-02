Grupa MOL zwiększyła wyniki o dwie trzecie

Grupa MOL, pomimo wyjątkowo nieprzewidywalnego otoczenia rynkowego, wypracowała w roku 2022 nieco ponad 4,7 mld dolarów EBITDA. Za 95 proc. tego wyniku odpowiadają po połowie segmenty upstream oraz downstream, wspierane przez bardzo sprzyjające warunki zewnętrzne.

Grupa MOL zwiększyła przychody o 71 proc., do 9,912 mld dolarów.

Wynik CCS EBITDA Grupy za rok 2022 sięgnął 4,7 mld dolarów, dzięki sprzyjającym warunkom rynkowym w segmentach wydobywczym (upstream) oraz rafineryjno-petrochemicznego (downstream).

Zysk netto wyniósł 912 mln dolarów, co stanowi wzrost rok do roku o 66 proc.

W ubiegłym roku Grupa MOL zwiększyła przychody o 71 proc., do 9,912 mld dolarów. Zysk netto wzrósł o dwie trzecie i wyniósł 912 mln dolarów.

- Wojna w Ukrainie i jej wpływ na bezpieczeństwo dostaw, nieprzewidywalne otoczenie rynkowe oraz nowe regulacje postawiły przed MOL bezprecedensowe wyzwania. Solidny wynik EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji - przyp. red.) w 2022 r. – nawet w obliczu ekstremalnych obciążeń podatkowych, ograniczania cen i szeregu dodatkowych regulacji, umożliwia kontynuowanie naszej transformacji, której założenia zostały określone w strategii Shape Tomorrow 2030+. Zgodnie z tymi założeniami poczyniliśmy pierwsze inwestycje w produkcję zielonego wodoru i zaznaczyliśmy swoją obecność w sektorze gospodarowania odpadami, co stanowi ważny krok w strategicznie istotnym dla nas kierunku gospodarki cyrkularnej – napisał w komentarzu do wyników Zsolt Hernádi, prezes i dyrektor zarządzający MOL Group.

Dzienna produkcja sięgała 92 000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie

W segmencie wydobywczym (upstream) wynik EBITDA w ostatnim kwartale ub.r. wzrósł o 8 proc., notując 492 mln dolarów, a za cały 2022 r. przyniósł 2,21 mld dolarów, czyli 47 proc. całego wyniku Grupy. Znakomity wynik w tym segmencie Grupa zawdzięcza m.in. stałym, wysokim cenom ropy i gazu oraz stabilnej działalności biznesów MOL w poszczególnych krajach. W wynikach za czwarty kwartał widać jednak znaczący negatywny wpływ regulacji cen surowców w Chorwacji czy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków na Węgrzech.

Dzienna produkcja przekroczyła zakładany w prognozie poziom, sięgając 92 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy naftowej). Segment upstream odpowiadał za blisko 60 proc. wolnych przepływów pieniężnych Grupy w 2022 r., przynosząc 1,84 mld dolarów. Koszty operacyjne pozostały na poziomie zbliżonym do 5,5 dolarów/bbl w całym 2022 r., pomimo silnej presji kosztowej w całym łańcuchu wartości.

Popyt na paliwa silnikowe na Węgrzech i Słowacji spadł o 4 procent

Wynik EBITDA segmentu rafineryjno-petrochemicznego (downstream) w czwartym kwartale uległ nieznacznej poprawie w ujęciu rocznym, do 384 mln dolarów. Działalność rafineryjna zrekompensowała ujemny wynik z działalności petrochemicznej w ostatnim kwartale oraz opóźnione wznowienie produkcji w rafinerii Danube, po jej planowanym wstrzymaniu w listopadzie 2022 r. Popyt na paliwa silnikowe na Węgrzech i Słowacji spadł o 4 proc., a rynek węgierski został dodatkowo dotknięty problemami z podażą, do jakich doszło w wyniku urzędowej regulacji cen. W całym roku 2022, EBITDA w tym obszarze biznesu osiągnęła poziom 2,24 mld dolarów, dzięki dobrym ogólnym wynikom działalności rafineryjnej. Z sukcesem ukończono testy ropy Arab Light w rafinerii Slovnaft, gdzie zakończyły się przygotowania do zwiększenia udziału surowca spoza Rosji, zgodnie z obowiązującymi od 5 lutego 2023 r. regulacjami.

Urzędowa regulacja cen paliw w niektórych krajach uderzyła w wyniki MOL

Wynik EBITDA segmentu detalicznego (usług konsumenckich) zanotował w ub.r. wyraźny spadek w porównaniu z rokiem 2021, do poziomu 320 mln dolarów. Wpłynęły na to regulowane urzędowo ceny paliw na kilku rynkach w kluczowym dla Grupy regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ich negatywny wpływ na wynik EBITDA Grupa szacuje na ponad 1,6 mld dolarów w całym 2022 r.

W ostatnim kwartale roku utrzymała się presja na wynik segmentu detalicznego, który wypracował 89 mln dolarów EBITDA – o 23 proc. mniej niż rok wcześniej, nawet pomimo zniesienia regulowanych cen paliw na Węgrzech w pierwszym tygodniu grudnia. Większa sprzedaż, wyższe marże pozapaliwowe oraz uwzględnienie nabytych aktywów Grupy Lotos w Polsce, pozwoliły częściowo zrównoważyć wpływ negatywnych czynników. W czwartym kwartale MOL sfinalizował transakcję nabycia 417 stacji paliw w Polsce, rozbudowując portfolio detaliczne Grupy. W tym samym czasie, liczba stacji, na których działa koncept gastronomiczny Fresh Corner wzrosła do 1179 (+49 punktów w porównaniu z poprzednim kwartałem).

MOL zakłada, że rok 2023 nie będzie wcale łatwiejszy

Segment przesyłu (gas midstream) wypracował EBITDA na poziomie 163 mln dolarów w całym 2022 r., co oznacza wzrost o 20 proc. w stosunku do 2021 r. Wpłynęło na to zwiększenie popytu na przesył transgraniczny, ciągłe zapełnienie magazynów i wyższe wolumeny przesyłu krajowego. W czwartym kwartale wynik EBITDA wzrósł o 79 proc. w ujęciu rocznym, osiągając poziom 61 mln dolarów, pomimo wymagających warunków rynkowych w trakcie całego roku. Wolumeny przesyłu krajowego spadły o 30 proc. w ostatnim kwartale w związku z malejącym zużyciem gazu przez węgierskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

- Jest dla nas jasne, że rok 2023 nie będzie wcale łatwiejszy, ale jestem przekonany, że odporność biznesu MOL, której już nie raz dowiedliśmy, pomoże nam pewnie przejść przez niepewne czasy - napisał Zsolt Hernádi.

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Obecnie, firma prowadzi produkcję ropy naftowej i gazu w 8 krajach i posiada złoża w 10 kolejnych. Grupa prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć ponad 2400 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.