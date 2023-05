Grupa Orlen nabyła udziały w koncesji na Morzu Norweskim

Spółka PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen nabyła 10 proc. udziałów w koncesji na Morzu Norweskim obejmującej złoża Adriana i Sabina - poinformował PKN Orlen. Dodano, że zasoby wydobywalne złóż szacowane są na 38 do 88 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Spółka PGNiG Upstream Norway nabyła 10 proc. udziałów w koncesji na Morzu Norweskim

PKN Orlen poinformował, że "na mocy umowy zawartej ze Sval Energi AS, PGNiG Upstream Norway nabyło 10 proc. udziałów w koncesji PL211 CS, obejmującej złoża Adriana i Sabina". Jak dodano, Adriana to złoże gazowo-kondensatowe, podczas gdy Sabina zawiera ropę naftową i gaz.

Koncesja położona jest na Morzu Norweskim, około 20 km na południowy zachód od obszaru wydobywczego Skarv, który stanowi główny ośrodek działalności Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - podano.

Zaznaczono, że transakcja wpisuje się w strategiczny cel koncernu, jakim jest wzrost poziomu własnego wydobycia gazu ziemnego, co przyczyni się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski. "Transakcja pomiędzy PGNiG Upstream Norway i Sval Energi wymaga jeszcze finalnej zgody ze strony norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii" - zastrzegł Orlen we wtorkowej informacji.

"Złoża zostały odkryte w I kw. 2021 r., a ich łączne zasoby wydobywalne - według wstępnych szacunków - mogą wynosić od 38 do 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej" - poinformował Orlen. Zaznaczono, że potwierdzenie tych wolumenów będzie możliwe po wykonaniu odwiertu rozpoznawczego, co jest planowane na IV kw. 2023 roku.

"Partnerzy koncesyjni zakładają, że produkcja na złożu Adriana rozpocznie się w roku 2029 r., a na złożu Sabina w 2033 r. Dzięki temu PGNiG Upstream Norway będzie mógł zrekompensować naturalny spadek wydobycia z aktualnie eksploatowanych złóż" - stwierdziła spółka.