Grupa Pieprzyk, czyli biznes paliwowy po polsku

Grupa Pieprzyk kojarzona jest z biznesem paliwowym głównie w zachodniej i centralnej Polsce. Przez 30 lat działalności ta polska rodzinna firma zbudowała pod logiem Moc Jakość Zysk drugą największą niezależną sieć stacji paliw w Polsce. Teraz mówi o nowym rozdziale w swojej historii.

Biznes paliwowy z nowym partnerem

Logo Grupy Pieprzyk nie znika

Konsolidacja na rynku stacji paliw nieuchronna

- Produkty i usługi firmowe Grupy Pieprzyk to tak naprawdę bardzo szerokie pojęcie. Poza warzywami i owocami, to między innymi marka naturalnych soków tłoczonych “SOkCZYSTY”, ale także oferta mebli na wymiar i wyrobów drewnianych, myjnie osobowe i ciężarowe, stacje kontroli pojazdów, bary Bistro Pieprzyk, usługi hotelowe i restauracje, studio reklamy i usługi metalowe, no i oczywiście cały segment związany z branżą paliwową - tłumaczy Artur Huliński.Na rynku niemieckim z kolei Grupa Pieprzyk obecna jest poprzez powstałą w 1989 r. spółkę zależną dBP Products. Firma specjalizuje się w produkcji kabin, kontenerów, zabudów, zbiorników, konstrukcji stalowych urządzeń i części maszyn, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.- Na początku działalności firmy największym odbiorcą był Volkswagen. Przez lata współpracy firma wykonała dla wszystkich zakładów Volkswagena w Niemczech setki kabin i zabudów, które do dziś cieszą się dobrą opinią wśród ich użytkowników. Równolegle dBP Products pozyskiwała nowych klientów oraz poszerzała paletę oferowanych wyrobów. Od 2004 r. firma rozpoczęła produkcję specjalistycznych kontenerów do agregatów prądotwórczych, a od 2006 r. w kooperacji z nowym zagranicznym kontrahentem - zbiorników i urządzeń związanych z przemysłem wiertniczym a także pojazdy szynowe - dodaje Huliński.Segment paliwowy to ok 80 proc. działalności całej Grupy, która obecnie posiada blisko 110 stacji paliw i cały czas się rozwija. Stacje te znane są głównie mieszkańcom Polski zachodniej i centralnej. Jednak i to się zmienia, w miarę jak grupa poszukuje nowych lokalizacji.- Z końcem 2020 roku otworzyliśmy pierwszą stację w województwie mazowieckim, w miejscowości Chinów, a kolejna zostanie uruchomiona już niebawem w Natolinie. Ostatnio uruchomiona została również nasza pierwsza stacja w województwie zachodniopomorskim, w Rymaniu - mówi Artur Huliński.Obecnie stacje należące do Grupy Pieprzyk znajdują się już w 7 województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim, lubuskim, łódzkim, a także mazowieckim i zachodniopomorskim.Grupa Pieprzyk zdecydowała się przystąpić do stowarzyszenia Avia International, do którego należy znak towarowy Avia. Oznacza to, że jako druga polska firma po Unimocie uzyskała prawo do posługiwania się tą marką.- Przystąpienie do stowarzyszenia Avia International otwiera nowe możliwości w rozwoju naszej sieci pod silną europejską marką, równocześnie wzmacniając sieć Avia. Dalej, jako Grupa Pieprzyk, będziemy właścicielem tych stacji i będziemy nadal współpracować z naszymi dostawcami paliw i produktów. Jednocześnie będziemy mogli korzystać z doświadczeń wypracowanych przez największych europejskich operatorów stacji paliw oraz podzielić się własnymi rozwiązaniami - mówił po przystąpieniu do stowarzyszenia Antoni Pieprzyk, założyciel Grupy.Oznacza to, że logo Grupy Pieprzyk nie znika całkowicie ze stacji - nadal będzie widoczne, choć w nieco innym miejscu: na pylonie cenowym, pod logiem Avia, oraz nad wejściem do sklepu.- Zachowanie logo w oznaczeniach stacji paliw nie jest standardową procedurą praktykowaną przez członków stowarzyszenia Avvia International, dla nas jednak zachowanie tożsamości marki było bardzo ważnym punktem podczas rozmów o współpracy z Avia International. Wszyscy klienci, którzy nam do tej pory zaufali i doceniają ponad 30-letnią historię Grupy Pieprzyk w branży, dzięki temu bardzo łatwo rozpoznają stacje należące do Grupy - dodaje Artur Huliński.Proces rebrandingu stacji Moc Jakość Zysk rozłożony jest na kilka etapów zaplanowanych na najbliższe lata. W tej chwili do Grupy Pieprzyk należy 110 stacji paliw, w tym 5 nowo otwartych obiektów działa już pod marką Avia Grupa Pieprzyk.W ciągu dwóch lat 80 stacji należących obecnie do Grupy Pieprzyk przejdzie rebranding i przybierze barwy marki Avia,. Także nowo otwierane stacje paliw będą działać już jako Avia Grupa Pieprzyk.- Forma współpracy z Avia International pozwala nam na zachowanie autonomii i rozwijania własnej wizji prowadzenia biznesu, logo Grupy nie znika z naszych stacji, tak samo jak filozofia prowadzenia przez nas stacji paliw nie ulega w związku z tym całkowitym zmianom. Nadal współpracujemy z dotychczasowymi dostawcami towarów i usług, w tym z firmami PKN Orlen oraz Lotos - podkreśla Artur Huliński.W całej Polsce jest ponad 7,7 tys. stacji paliw. Ponad 2,3 tys. z nich to punkty należące do dwóch największych operatorów, koncernów PKN Orlen i Grupy Lotos. Do zagranicznych firm należy w sumie ponad 1,5 tys. stacji, a niezależni operatorzy, działający pod własnym logo, kontrolują ponad 3,7 tys. W tym gronie do największych graczy należy Anwim, kontrolujący sieć stacji Moya z 333 punktami. Na drugim miejscu jest właśnie Grupa Pieprzyk.Od kilku lat eksperci mówią głośno o nadchodzącym trendzie konsolidacji tego rynku ze względu nie tylko na rosnącą konkurencję, zwłaszcza ze strony największych graczy, ale także przez coraz bardziej ostre wymogi prawne i środowiskowe, z jakimi mierzyć się muszą właściciele stacji paliw.- Prowadzenie tego typu biznesu może być coraz bardziej wymagające, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów w kontekście zmieniającej się rzeczywistości i transformacji energetycznej - ocenia Rafał Zywert, analityk BM Reflex.Jego zdaniem w obliczu tej konsolidacji małym podmiotom pozostanie do wyboru sprzedaż stacji lub wybór większego operatora, jak np. sieć Moya i czy właśnie Avia, we współpracę z którą weszła niedawno Grupa Pieprzyk.Taka współpraca wiąże się z określonymi korzyściami dla mniejszych podmiotów. Duże firmy kuszą przede wszystkim kartami flotowymi, które mogą przyciągnąć klienta biznesowego na stacje paliw. Kolejnym argumentem jest wyższa sprzedaż paliw i usług okołopaliwowych, dzięki rozpoznawalności marki większej sieci. Dodatkową korzyścią może być wsparcie merytoryczne większego partnera w obszarze zmieniających się przepisów prawnych i oczekiwanych zmian dotyczących efektywności energetycznej w branży paliw.- Wszystko zależeć będzie od sytuacji dochodowej poszczególnych podmiotów. Jeśli dochodowość biznesu stacyjnego zacznie spadać, a jego prowadzenie będzie wiązało się z coraz większymi nakładami i wymogami, to mniejsze firmy będą siłą rzeczy coraz częściej rozważały przejście na umowy franczyzowe lub po prostu sprzedaż stacji większym operatorom - ocenia Rafał Zywert.Analityk zwraca także uwagę na problem z sukcesją. Wiele mniejszych firm, mających po 1-3 stacje, staje obecnie w obliczu zmiany pokoleniowej, a następcy założycieli tych firm często nie chcą zajmować się biznesem swoich rodziców. To dodatkowo może wpłynąć na konsolidację na rynku niezależnych stacji paliw w Polsce.