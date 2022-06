Grupa Pieprzyk kończy współpracę z Avią

Wyczerpała się formuła współpracy Grupy Pieprzyk z Avia International, w związku z tym podjęliśmy decyzję o wypowiedzeniu umów i zakończeniu współpracy - poinformował dystrybutor paliw, który prowadzi drugą największą niezależną sieć stacji paliw w Polsce.

Grupa Pieprzyk zarządza siecią stacji "Moc Jakość Zysk", rozlokowanych głównie w zachodniej i centralnej Polsce. W ciągu ponad 30 lat działalności firma rozwinęła swoją sieć stacji do ponad 100 punktów i w 2021 roku przystąpiła do międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, co miało być - jak mówił wówczas twórca firmy Antoni Pieprzyk - nowym rozdziałem w jej historii.

Jednak po roku współpracy z Avią nagle polska firma zdecydowała się na rozwód.

- Wyczerpała się formuła współpracy Grupy Pieprzyk z Avia International, w związku z tym podjęliśmy decyzję o wypowiedzeniu umów i zakończeniu współpracy - poinformowała firma na swojej stronie na Facebooku.

Jak tłumaczy, firma stawia na rozwój i zawsze szuka rozwiązań, które przyniosą korzyści klientom. Dlatego stawia na wzmacnianie marki własnej i rozwój stacji Moc Jakość Zysk.

Z informacji firmy wynika, że obecnie Grupa Pieprzyk może się pochwalić liczbą blisko 120 stacji paliw w 8 województwach, co pozycjonuje firmę w gronie największych, niezależnych operatorów w Polsce.

Co to rozstanie ze stowarzyszeniem Avia oznacza dla klientów stacji Grupy Pieprzyk?

- Poza kosmetycznymi zmianami w wyglądzie stacji nasza oferta pozostaje bez zmian. Zmiany w wyglądzie nie będą wpływać na ofertę sklepową czy na współpracę z dotychczasowymi dostawcami - zapewnia firma.

Zapytaliśmy Grupę Pieprzyk o przyczyny podjęcia takiej decyzji, a także koszty całej operacji. Trzeba pamiętać, że w ciągu roku od przystąpienia do stowarzyszenia Avia stacje Grupy Pieprzyk przeszły rebranding, o czym informowaliśmy w WNP.PL: Pierwsze stacje Grupy Pieprzyk w barwach Avii. Czekamy na odpowiedź, także w kwestii, jaki plan rozwoju swojej sieci stacji paliw ma firma.

Grupa Pieprzyk to polska i rodzinna firma, którą od 1989 r. prowadzi kilka pokoleń rodziny Pieprzyk. Zaangażowane w jej działalność i rozwój są nie tylko dzieci, ale także wnuki założyciela - Antoniego Pieprzyka, który nadal zaangażowany jest w działalność Grupy.

W składy grupy wchodzi kilkanaście spółek z różnych branż - od obróbki metali przez paliwa i energetykę po rolnictwo i hotelarstwo. Działają nie tylko na rynku polskim, ale także niemieckim.

