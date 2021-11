Grupa Unimot wstępnie w III kwartale 2021 ze wzrostem zysku EBITDA

Grupa Unimot według wstępnych danych w III kwartale 2021 osiągnęła skorygowany zysk EBITDA w wysokości 12,5 mln zł, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 15 proc. Pozytywnie do szacunkowych wyników kontrybuowały przede wszystkim biznes oleju napędowego, biopaliwa, LPG oraz segment stacji paliw Avia - wynika z informacji przekazanych przez Unimot.

Ponad 2 mld zł przychodów w III kwartale 2021

Prezes : mimo trudnego rynku wypracowaliśmy solidne wyniki