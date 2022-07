Gruziński port w Poti nową bramą dla rosyjskiego LPG

W związku z inwazją rosyjską na Ukrainę oraz nałożeniem sankcji na Rosję eksport LPG z tego kraju był niemożliwy drogą lądową zarówno przez terytorium Ukrainy jak i Białorusi. Do wybuchu wojny LPG był transportowany koleją przez terytorium Ukrainy do Mołdawii, Rumunii i na Węgry. Kolejna duża trasa eksportowa szła do Finlandii, która znacząco ograniczyła import LPG z Rosji. Nowy szlak transportowy dla rosyjskiego LPG ma przebiegać tranzytem do gruzińskiego portu Poti i dalej drogą morską do bułgarskiej Warny.

Przed 24 lutego, Rosja eksportowała przez Ukrainę i Finlandię 25 proc. całkowitej produkcji LPG. Rosja jest jednym z największych eksporterów LPG na świecie i produkuje 17 mln ton rocznie tego skroplonego gazu. W związku z wojną eksport rosyjskiego LPG w maju tego roku spadł do 250 tys. ton. Z kolei jeszcze na początku roku Rosja eksportowała 370 tys. ton tego produktu energetycznego.

Nowe możliwości transportowe

W związku z trudnościami eksportowymi Rosja zainicjowała nowy, znacznie droższy szlak transportowy dla LPG. Nowa trasa do Bułgarii jest o 50 proc. droższa niż ta, która była realizowana przez Ukrainę.

Istotną częścią, która wpływa na cenę końcową LPG jest koszt przeprawy morskiej, który wynosi ok. 130 – 150 dolarów za tonę. Jednakże, z perspektywy rosyjskiej utrzymanie tej trasy jest nadal korzystne biorąc pod uwagę spadek cen skroplonego paliwa na rynku wewnętrznym. Dotychczas na rynek wewnętrzny w Rosji było przeznaczone 11 mln ton, z kolei pozostałe 6 mln ton LPG Rosja eksportowała.

W transporcie realizowanym w tym miesiącu do Bułgarii będzie jedynie 3 000 ton LPG, jest to niewielka ilość, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że zużycie, w skali miesiąca, skroplonego gazu wynosi od 30 do 35 tys. ton w tym kraju. Z czego 10 tys. produkowane jest lokalnie, a reszta importowana z Rumunii i Rosji.