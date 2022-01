Gwarancje dla pracowników Lotosu podpisane

Zarząd Grupy Lotos oraz przedstawiciele działających w gdańskim koncernie związków zawodowych podpisali porozumienie zabezpieczające pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową. Pod dokumentem zabrakło podpisów dwóch organizacji związkowych.

Kto przejmie aktywa Lotosu?

Na taki sam ruch zdecydował się Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupy Lotos.- Chcemy sprawdzić, czy przedstawiony 10 stycznia do podpisu dokument jest tożsamy z tym, co przekazano nam w październiku. Musimy się upewnić, że nie nastąpiły żadne zmiany w treści porozumienia, dlatego dokument przekazaliśmy prawnikom - mówi WNP.PL Andrzej Trzciński, przewodniczący ZZIiT.Jak dodaje, strona społeczna nie dostała wystarczająco dużo czasu, by zapoznać się z finalną treścią dokumentu, który trafił do rąk związkowców tuż po Nowym Roku w czasie świątecznej przerwy w pracy.- Gdybyśmy dostali dokument wcześniej, byłoby więcej czasu na analizę prawną. Zakładamy teraz, że potrwa ona tydzień, dwa tygodnie - mówi Andrzej Trzciński.Co brak podpisu pod porozumieniem oznacza dla negocjacji gwarancji dla pracowników objętych środkami zaradczymi?- Proces został zakończony. Porozumienia podpisały wszystkie związki zawodowe wyrażające wolę bycia partnerami społecznymi w tym procesie - odpowiada na pytania WNP.PL biuro prasowe Grupy Lotos, dodając, że dalsze prace w temacie porozumień podpisanych 10 stycznia br. nie są przewidziane.Na pytanie o terminy rozpoczęcia negocjacji dotyczących gwarancji dla pozostałych grup pracowników, pozostających w budowanym koncernie, Grupa Lotos odpowiada, że rozmowy rozpoczną się we właściwym czasie.- Pozostajemy w dialogu ze stroną społeczną. Rozmowy dotyczące zasad wewnętrznego kształtowania koncernu multienergetycznego rozpoczniemy we właściwym czasie umożliwiającym połączenie podmiotów, przy zrozumieniu procesów od strony pracowniczej - informuje biuro prasowe koncernu. Tymczasem już jutro poznać mamy firmy, które przejąć mają wskazane przez Komisję Europejską w środkach zaradczych aktywa Lotosu. Mowa o 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych. Ma to dać nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie oleju napędowego i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej.Kolejny warunek Brukseli to sprzedaż dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który - po ukończeniu budowy - zostałby przekazany temu operatorowi.Komisja Europejska nakazała też sprzedaż 389 stacji paliw w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, sprzedaż 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture z BP, zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej, zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu lub tzw. pozostałości ciężkich.