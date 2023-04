Hiszpania wyjaśnia nielegalne sprowadzanie diesla z Rosji

Rząd Hiszpanii wszczął dochodzenie w sprawie sprowadzania oleju napędowego z Rosji - podał madrycki dziennik "El Mundo". Od 5 lutego, w ramach sankcji nałożonych na Rosję, obowiązuje zakaz importu do państw UE rosyjskich produktów ropopochodnych.

Uruchomienie śledztwa potwierdziła wicepremier Hiszpanii Teresa Ribera, odpowiedzialna za resort środowiska i demografii.

- Podjęliśmy działania w celu wyjaśnienia, skąd pochodzą niektóre produkty paliwowe, które z pozoru, zgodnie z dokumentacją, trafiają do nas w sposób legalny (…). W związku jednak z pojawiającymi się podejrzeniami o złamanie prawa trzeba ustalić, z którego kierunku trafiają do nas te produkty - powiedziała Ribera.

"El Mundo" zacytował Josu Jon Imaza z dyrekcji hiszpańskiej spółki naftowej Repsol, który stwierdził, że "rosyjski diesel pomimo sankcji trafia na rynek UE, w tym Hiszpanii". Zaapelował on do władz unijnych o konsekwentną walkę z dostarczaniem nielegalnego paliwa do państw Wspólnoty.

W piątek "El Mundo" podał wyniki swojego śledztwa, zgodnie z którym w ostatnich miesiącach Maroko wznowiło po raz pierwszy od 2015 roku dostawy oleju opałowego do Hiszpanii, a paliwo to pochodzi z Rosji. "Maroko sprzedaje diesel Hiszpanii, który w milionach litrów dziennie transportuje z Rosji" - twierdzi gazeta.