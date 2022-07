Hiszpański Repsol liczy na nowe naftowe otwarcie w Wenezueli

Hiszpański koncern naftowy Repsol jak dotąd otrzymał z Wenezueli 3 miliony baryłek ropy, co stało się możliwe po tym jak Stany Zjednoczone nieco poluzowały sankcje wobec reżimu Nicolasa Maduro.

- Wydaje się, że wkraczamy w okres nowej dynamiki, jeśli chodzi o Wenezuelę - powiedział prezes Repsola Josu Jon Imaz podczas prezentacji wyników spółki za drugi kwartał roku.

Jak na razie od czerwca 2022 roku włoski koncern ENI otrzymał od wenezuelskiego państwowego giganta naftowego PDVSA 3,6 milliona baryłek ropy, w poczet pokrycia długów PDVSA wobec włoskiej firmy. Większość tej dostawy - 3 miliony baryłek - przekazał następnie hiszpańskiemu Repsolowi.

Repsol ma bardzo dobrze przystosowaną infrastrukturę do przerobu i wykorzystania ciężkiej wenezuelskiej ropy.

- Przywrócenie dostaw z Wenezueli jest dobrą wiadomością dla naszego biznesu rafinacyjnego, ponieważ typ ropy, który przysyła PDVSA doskonale pasuje do naszego systemu - dodał prezes Repsola.

Nie zdradził, jak będą się kształtować następne dostawy z Wenezueli. Wiadomo jednak, że wenezuelski surowiec pozwoli „nakarmić” najbardziej skomplikowane jednostki w rafineriach Repsola, zwiększając ich efektywność, a co za tym idzie zyski.

Ma to szczególne znaczenie wobec faktu, że Repsol był zmuszony obciąć zużycie gazu w swoich rafineriach, który jest kluczowy do przerobu ropy w paliwo, co jest związane z kryzysem gazowym w Europie.