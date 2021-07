Ile zarabiają prezesi Lotosu? Prześwietlamy wynagrodzenia w branży

To, ile zarabiają prezesi, wiceprezesi i członkowie rad nadzorczych państwowych spółek, zawsze budzi emocje. Szansę na przyjrzenie się z bliska wynagrodzeniom władz Grupy Lotos daje opublikowane właśnie sprawozdanie. Nie są to małe kwoty, bo wynagrodzenia zarządu koncernu w 2019 r. pochłonęły w sumie prawie 6,5 mln zł. W 2020 roku było to mniej - 5,4 mln zł. Zobacz, ile zarobili kolejni prezesi Lotosu i inni członkowie zarządu.

Lotos po raz pierwszy zaprezentował sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i Rady Nadzorczej spółki, w którym znalazł się przegląd wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych członkom tych organów w latach obrotowych 2019 i 2020.

W 2019 r. wynagrodzenia zarządu Grupy Lotos wyniosły w sumie prawie 6,5 mln zł, a 634 tys. zarobili członkowie Rady Nadzorczej. W 2020 r. zarząd zarobił mniej, bo w sumie 5,4 ml zł, wynagrodzenia Rady pochłonęły 532 tys. zł.

Pandemia koronawirusa mocno ścięła pensje prezesów globalnych koncernów z branży paliwowo-naftowej. Znacznie mniej zarobili prezesi BP, Shella i Totala. Kryzys nie dotknął jednak zarządu i prezesa PKN Orlen.