Import ropy z Rosji do Niemiec spadł do symbolicznego poziomu

Import ropy naftowej z Rosji do Niemiec spadł w styczniu 2023 roku o 99,9 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca w 2022 roku - poinformował o tym w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny Niemiec.

- W styczniu do Niemiec sprowadzono 3,5 tys. ton rosyjskiej ropy - podała agencja, dodając, że te ilości zostały sprowadzone do UE przed 1 stycznia 2023 r. W styczniu 2022 roku Niemcy sprowadziły 2,8 mln ton rosyjskiej ropy naftowej.

Aby zastąpić ropę z Federacji Rosyjskiej, RFN zwiększyła dostawy z Norwegii (plus 44 proc.), Wielkiej Brytanii (plus 42 proc.), Kazachstanu (plus 34,6 proc.).

5 grudnia 2022 roku weszło w życie unijne embargo na dostawy ropy naftowej z Federacji Rosyjskiej. Państwa Grupy Siedmiu (G7), UE i Australia wprowadziły też limit ceny rosyjskiej ropy dostarczanej drogą morską do krajów trzecich na poziomie 60 dolarów za baryłkę.

Od 5 lutego 2023 roku podobne ograniczenia zaczęły obowiązywać w dostawach produktów ropopochodnych z Rosji. Pułap ustalono na 100 i 45 dolarów za baryłkę, w zależności od kategorii produktów naftowych. Zmiany pułapu cenowego wymagają zgody wszystkich krajów UE i członków G7.