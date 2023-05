Indie aż dziesięciokrotnie zwiększyły import rosyjskiej ropy

W zeszłym roku import ropy naftowej z Rosji wzrósł w Indiach aż dziesięciokrotnie, w porównaniu do roku 2021. Indie korzystają na zniżkach, które Rosja zaoferowała po wprowadzeniu sankcji na swój surowiec przez kraje Unii Europejskiej.

Dane kontrolowanego przez państwo indyjskiego banku Bank of Baroda wskazują, że dzięki zakupowi rosyjskiej ropy, indyjska gospodarka zaoszczędziła w zeszłym roku 5 miliardów dolarów. Wszystko to dzięki zakupowi surowca po zniżkach, które Moskwa zaoferowała Chinom i Indiom.

Podczas gdy w 2021 roku na całość eksportu ropy do Indii, ta rosyjska stanowiła zaledwie 2 proc., to w 2022 roku było to aż 20 proc. Indie zaoszczędziły więc średnio 89 dolarów na tonie paliwa.

Pomimo presji ze strony Stanów Zjednoczonych i Europy Indie odmówiły zastosowania się do sankcji, które Zachód nałożył na rosyjski import. Indie nie potępiły również w otwarty sposób rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Indie bronią swoich zakupów, tłumacząc, że jako kraj, który polega na imporcie ropy i w którym nadal żyją miliony biednych ludzi, nie stać go na płacenie wyższych cen za surowiec.

Minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar powiedział w programie telewizyjnym, że odkąd zaczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, Europa zaimportowała 6 razy więcej surowców energetycznych od Rosji niż Indie i zredukowała import, dopiero wówczas, gdy było to dla niej wygodne.

- Dlaczego Europa nie zrobiła tego w pierwszym dniu wojny – pytał indyjski szef dyplomacji.

Analitycy przewidują, że Rosja dalej będzie oferować tanią ropę swoim azjatyckim partnerom, głównie Indiom i Chinom, a więc indyjskie rafinerie będą korzystać na zniżkach i na nich zarabiać.