Aż 22-krotnie wzrosły w ubiegłym roku dostawy ropy z Rosji do Indii. Tym samym Delhi stało się głównym pośrednikiem w handlu rosyjskim surowcem.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Po tym jak w lutym ubiegłego roku Rosja napadła na Ukrainę, na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji. Dotyczą one także handlu ropą naftową. Dla Rosji brak możliwości sprzedaży ropy naftowej to klęska przychodów budżetowych, dlatego Moskwa intensywnie zaczęła wysyłać surowiec do nowych odbiorców.

- W 2022 roku Rosja znacząco zwiększyła eksport ropy do Indii i zwiększyła dostawy do Chin – przyznał wicepremier Aleksander Nowak.

- Większość naszych surowców energetycznych została przekierowana na inne rynki, na rynki zaprzyjaźnionych krajów. Przypomnę, że jeśli weźmiemy pod uwagę dostawy ropy do Indii, to w ubiegłym roku wzrosły one 22-krotnie. Dostawy do Chińskiej Republiki Ludowej też wzrosły o 8 proc. (około do 67 mln ton) – powiedział Nowak w rozmowie z kanałem telewizyjnym Rosja24.

Ile z wyeksportowanej ropy do Indii faktycznie zasiliło tamtejszy rynek, tego faktycznie nie wiadomo. Zdaniem ekspertów w praktyce zużycie rosyjskiej ropy w Indiach wzrosło w umiarkowanym stopniu. Ich zdaniem surowiec, który tam był kierowany faktycznie trafiał do innych odbiorców także tych, którzy nie chcieli kupować ropy bezpośrednio w Rosji.