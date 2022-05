Indie korzystają na wojnie i sięgają po rosyjską ropę

Największy kraj Subkontynentu łaknie ropy. Już w roku podatkowym 2006-07 Indie pokrywały aż 77 proc. swojego zapotrzebowania importem. W ciągu piętnastu następnych lat ta zależność jeszcze się pogłębiła. W zeszłym roku 84 proc. wykorzystanego w tym kraju surowca pochodziło z zagranicy. Nawet Chiny są mniej uzależnione od importu, bo wwożą niecałe 60 proc. konsumowanej przez siebie ropy. Dlatego dla Indii tak atrakcyjny staje się przeceniony rosyjski surowiec.

Indie sprowadzają obecnie ropę z aż 42 państw świata. Liczy się jednak rachunek ekonomiczny.

Rafinerie indyjskie już stały się największymi odbiorcami rosyjskiej ropy przewożonej drogą morską z portów bałtyckich i czarnomorskich.

Dopóki rosyjska ropa nie zostanie objęta konsekwentnymi zachodnimi sankcjami, indyjscy nafciarze będą korzystać z przecen, a znaczenie Moskwy jako dostawcy dla Indii nawet wzrośnie.

Z uzależnieniem od importu produktów petrochemicznych łączą się dla indyjskiej gospodarki dwa ryzyka. Jak twierdzą badacze z Observer Research Foundation z New Delhi w jednym z ostatnich raportów, pierwsze z nich związane jest z możliwym odcięciem od dostaw na skutek nieprzewidzianych wypadków i niemożliwością pokrycia zapotrzebowania krajowego z innych źródeł.

Drugim zaś jest ryzyko cenowe – gwałtowny wzrost wyceny ropy na światowych rynkach nie tylko uderza szczególnie mocno w indyjski biznes, ale też powiększa deficyt handlowy kraju. W roku podatkowym 2020-21 ropa i produkty pochodne stanowiły aż piątą część wartości indyjskiego importu.

Indyjska dywersyfikacja

W celu minimalizacji tych ryzyk indyjskie koncerny – bo decyzje podejmowane są często na poziomie właścicieli rafinerii - sprowadzają obecnie ropę z aż 42 państw świata. Jeszcze w roku podatkowym 2006-07 dostawców było o 15 mniej. W większości dostarczana jest ona drogą morską, ze względu na napięte relacje z sąsiednimi państwami, takimi jak Pakistan czy Chiny.

Tak duża liczba dostawców ma tworzyć presję, by oferowali oni najkorzystniejsze możliwe warunki. Indie zdają sobie bowiem sprawę, że są jednym z najdynamiczniej rosnących rynków paliwowych na świecie, co czyni je atrakcyjnymi dla sprzedających.

Jeśli chodzi o podział regionalny, aż 60 proc. importowanej ropy pochodzi z rejonu Zatoki Perskiej, który po zakończeniu „wojny z terroryzmem” stał się dla Indii dużo bardziej przewidywalną częścią świata. Udział dostawców afrykańskich spadł z 17 proc. w roku podatkowych 2009-2010 do 13 proc. obecnie (2019-2020). Podwoił się zaś w tym samym okresie udział ropy z Ameryki Południowej (do 12 proc.). Na znaczeniu zyskali też eksporterzy Ameryki Północnej, głównie Kanada i USA.

Wśród tych kilkudziesięciu państw są wyraźni liderzy. W ostatnich latach Irak stał się największym eksporterem do Indii (ok. 22 proc. wwozu), wyprzedzając Arabię Saudyjską (ok. 18 proc.) i ZEA (ok. 10 proc). Dalej na liście są tacy tradycyjni dostawcy jak Kuwejt, Nigeria czy Oman.

Od 2015 r. stopniowo umacnia się też pozycja USA jako eksportera ropy do Indii, które zajmują czwartą lokatę wśród importerów (7,3 proc. wwozu). W pierwszej dziesiątce źródeł są jeszcze Meksyk, Brazylia i Rosja, które jeszcze piętnaście lat temu nie liczyły się na indyjskim rynku. Wypadły zaś z niego na skutek sankcji amerykańskich Wenezuela i Iran, i to pomimo tworzenia mechanizmów obchodzenia restrykcji USA.

Tania rosyjska ropa w cenie

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przedmiotem kontrowersji stały się indyjskie zakupy w tym pierwszym kraju. Wedle dostawcy usług finansowych SP Global, na Subkontynent trafiało ponad 627 tys. baryłek ropy dziennie w kwietniu tego roku, znacząco więcej niż średnio w 2021 r. (32 tys. baryłek na dzień). Indie kupowały rosyjski, znacznie przeceniony ural po prawie 70 USD za baryłkę. Porównywalna brytyjska ropa Forties Blend kosztowała wtedy średnio 104 dolary. Rafinerie indyjskie stały się największymi odbiorcami rosyjskiej ropy przewożonej drogą morską z portów bałtyckich i czarnomorskich.

Wygląda więc na to, że przynajmniej dopóki rosyjska ropa nie zostanie objęta konsekwentnymi zachodnimi sankcjami, indyjscy nafciarze będą korzystać z przecen, a znaczenie Moskwy jako dostawcy dla Indii nawet wzrośnie. Już pomiędzy kwietniem 2021 r. a styczniem tego roku pokrywała ona 2,3 proc. indyjskiego zapotrzebowania, stając się nie tylko tanim dostawcą, ale też elementem indyjskiej dywersyfikacji dostaw.

