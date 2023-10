Indie nie chcą płacić chińskimi juanami za rosyjską ropę

Indyjskie firmy, które kupują rosyjską ropę nie chcą już za nią płacić chińską walutą, która dotychczas była stosowana w rozliczeniach z Gazpromem czy Rosnieftem.

Indyjski rząd nie zgadza się na to, by kontrolowane przez państwo rafinerie płaciły za import rosyjskiej ropy chińską walutą. Jak dotąd w wyniku tej decyzji wstrzymano płatności za co najmniej siedem ładunków.

Spór o płatności nie zakłócił jak dotąd dostaw, a rosyjskie firmy, takie jak Rosnieft, nadal dostarczają ropę kontrolowanym przez państwo indyjskie rafineriom, które szukają alternatywnych sposobów rozliczeń.

Państwowa spółka Indian Oil Corp (IOC.NS), posiadająca największą rafinerię w kraju, wykorzystywała juany i inne waluty do płacenia za rosyjską ropę - podwał wcześniej Reuters. Inne państwowe rafinerie - Bharat Petroleum Corp i Hindustan Petroleum, które do tej pory nie płaciły za ropę w juanach - również zostały poproszone przez rosyjskich dostawców o zapłatę w chińskiej walucie.

Prywatne indyjskie rafinerie nadal płacą w juanach i innych walutach za import rosyjskiej ropy - podały źródła cytowane przez Reutersa, a większość indyjskich zakupów rosyjskiej ropy jest opłacana w dirhamach (walucie Emiratów Arabskich).

Dwa źródła ze spółek rafineryjnych, cytowane przez Reutersa, stwierdziły, że rozliczenia w juanach zwiększają ich koszty, ponieważ rupie muszą najpierw zostać przewalutowane na dolary hongkońskie, a następnie chińskie juany, co kosztuje 2-3 proc. więcej niż rozliczenie w dirhamach.

Indie podjęły również próbę wprowadzenia mechanizmu, który umożliwiałby rozliczanie z Rosją przy pomocy indyjskich rupii, jednakże ta inicjatywa nie została przychylnie przyjęta przez Rosję, która ma dodatni bilans handlowy z Indiami.