Indie stawiają na zielony wodór w petrochemii

Indie rozważają zmuszenie rafinerii ropy naftowej oraz producentów nawozów do włączenia ekologicznego wodoru do swoich koszyków energetycznych. Plan realizacji programu obejmowałby siedem lat, od kwietnia 2023 roku. Projekt został rozesłany w celu konsultacji do różnych resortów – poinformowało Ministerstwo Nowej i Odnawialnej Energii na swojej stronie internetowej.