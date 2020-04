Indonezja wynajmuje tankowce, by skupować paliwa

Indonezyjski państwowy koncern naftowy wynajmuje tankowce, by skupować paliwa rafinowane. Według agencji Bloomberga kraj zamierza skorzystać ze spadających cen produktów naftowych, takich jak benzyna i olej napędowy.

Według źródeł Bloomberga indonezyjski państwowy koncern naftowy PT Pertamina wyczarterował co najmniej trzy tankowce, w których zamierza składować paliwa. Jednostki wynajęto na okres od przełomu kwietnia i maja na co najmniej pół roku, a umowy mają obejmować możliwość zacumowania ich jako pływających magazynów u wybrzeży Malezji i Singapuru. Każdy ze statków ma pojemność 500 tys. baryłek. Pertamina poszukuje także zbiornikowca o pojemności 650 tys. baryłek do przechowywania nieprzetworzonej ropy naftowej.

Jak wskazuje Bloomberg, globalne możliwości składowania paliw wyczerpują się, w miarę jak spada popyt na produkty naftowe. Tymczasem Indonezja, która posiada własne złoża ropy, jest także jednym z największych importerów paliw w Azji. Obecnie kraj uzupełnia zasoby produkowanych u siebie paliw tymi kupowanymi zagranicą, jednak rosnąca nadwyżka na światowych rynkach może oznaczać, że sprowadzanie większej ilości produktów naftowych będzie tańsze.

Cytowana analityczka z singapurskiej firmy Vortexa, Serena Huang, oceniła, że wynajmując pływające magazyny, indonezyjski koncern może budować strategiczne zapasy na przyszłość albo przygotowywać się na prace konserwacyjne w rafineriach. Rzeczniczka firmy Fajriyah Usman przekazała, że PT Pertamina rozpoczęła takie prace w dwóch swoich obiektach.