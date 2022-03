Infrastruktura paliwowa w Ukrainie działa, ale Rosjanie "zaciskają pętlę"

Ukraińcy przygotowali się na wypadek rosyjskiej agresji. Infrastruktura paliwowa w Ukrainie nadal działa, choć w każdej chwili może się to zmienić, bo Rosjanie odcinają Ukraińców od dostaw paliw - twierdzą eksperci pytani w środę przez o bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy.

Zdaniem eksperta Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciecha Konończuka walczącej Ukrainie zapasów paliw bez dostaw z Zachodu wystarczy na kilka tygodni.

Ukraina tradycyjnie sprowadzała 75 proc. paliwa z Rosji i Białorusi. Ponad 10 proc. zapotrzebowania na paliwa zaspokajała rafineria w Możejkach na Litwie należąca do PKN Orlen, dostarczając je przez Białoruś. Teraz Rosja odcięła dostawy paliw. Pojawiła się też informacja, że zrobiła to także Białoruś - wylicza Wojciech Konończuk.

Orlen próbuje przewozić paliwa koleją z Możejek na Ukrainę przez Polskę, ale przepustowość linii kolejowych jest zbyt mała, więc nie są to pierwotne ilości. Ponadto dochodzi kwestia innego zestawu szyn - stwierdził w czwartek w rozmowie z PAP .

Ekspert przypomniał, że udział Orlenu Lietuva w ukraińskim rynku paliw w 2021 r. to 10 proc. rynku diesla (690 tys. ton) i 11 proc. rynku benzyn (265 tys. ton).

Jak wskazał Konończuk, blokując port w Odessie, Rosja odcięła też możliwość zaopatrzenia Ukrainy w paliwa drogą morską. "Trudno będzie więc sprowadzić paliwa np. z Azerbejdżanu, o co Ukraina zabiegała. Ukraina zdaje sobie sprawę, że Rosja zaciska wokół niej pierścień odcinający ją od dostaw paliw, ale liczy na dostawy z Zachodu, kilka państw już to zadeklarowało" - podkreślił Wojciech Konończuk.

Przypomniał, że Ukraina ma obecnie sześć rafinerii, które są jednak bardzo przestarzałe. Produkcję paliw prowadzi jedynie zakład w Krzemieńczuku znajdujący się w środkowej części Ukrainy w obwodzie połtawskim, a także niewielki zakład w Szebelince niedaleko Charkowa - zatrzymany kilka dni temu. Obie placówki zaspokajały kilkanaście proc. zapotrzebowania kraju.



Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Maciej Zaniewicz zauważył, że rosyjskie wojska biorą na cel ukraińską infrastrukturę i zaplecze.

"Ukraińskie bazy paliwowe, infrastruktura przesyłowa oraz transporty z paliwem są i będą celami rosyjskich ostrzałów. Prawdopodobieństwo takich ataków rośnie, ponieważ rosyjska armia napotkała na duży opór ze strony Ukrainy i stara się teraz złamać jej morale i zniszczyć zaplecze. Również rafinerie znajdujące się na Ukrainie są potencjalnym celem ataków. Na Ukrainie w praktyce pracuje jedynie rafineria w Krzemieńczuku" - zaznaczył Zaniewicz.

Ekspert dodał, że z pomocą Ukrainie przychodzą zagraniczni partnerzy - paliwo ma być dostarczone m.in. z Belgii, Francji, Polski czy Rumunii.

"Azerski Socar oferuje bezpłatnie paliwo np. dla ukraińskiego pogotowia ratunkowego. Bez tego wsparcia sytuacja Ukrainy byłaby trudna - jeszcze przed wybuchem wojny była ona uzależniona od importu paliw z Białorusi, które teraz zostały wstrzymane" - poinformował Zaniewicz.

Prezes Instytutu Studiów Energetycznych Andrzej Sikora w rozmowie z PAP odniósł się do stanu ukraińskich rezerw i infrastruktury.

"Ukraińcy jeszcze przed wojną mieli pokaźne rezerwy paliw i ropy naftowej. Pojawiła się co prawda informacje o tym, że płonęła baza paliw (w Wasilkowie pod Kijowem - PAP), ale z tego co nam wiadomo na chwilę obecną wynika, że wszystkie ropociągi i rafinerie funkcjonują tam normalnie. Są one ostatnimi obiektami, jakie są atakowane podczas zbrojnych konfliktów. Potrzebne są atakowanym, ale także atakującym, jeśli zdobędą dany obszar" - stwierdził Sikora.