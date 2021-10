Innowacyjna aplikacja do badań laboratoryjnych w PERN

Pracownicy PERN przygotowali aplikację OLAB, która ułatwia dostęp do informacji, dotyczących nie tylko jakości ropy naftowej, ale też paliw. Dzięki niej, jak informuje spółka, można precyzyjnie generować dane, będące m.in. podstawą do rozliczeń jej klientów z Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Informując o aplikacji OLAB, która umożliwia np. rejestrację próbek i wyników badań, a także generowanie orzeczeń laboratoryjnych, PERN podkreślił, iż jej rozbudowane funkcjonalności znalazły uznanie Polskiego Centrum Akredytacji.

Spółka zaznacza, że aplikacja OLAB została "przygotowana w całości" i jest rozwijana przez jej pracowników.

Laboratoria ropy naftowej i paliw w PERN wykonały w 2020 r. ponad 250 tys. badań, a w pierwszej połowie tego roku takich analiz przeprowadzono już ponad 130 tys.

Szereg funkcjonalności i uznanie

Obowiązki informacyjne

Tysiące badań

PERN informował pod koniec września, że jego laboratoria ropy naftowej i paliw wykonały w 2020 r. ponad 250 tys. badań, a w pierwszej połowie tego roku takich analiz przeprowadzono już ponad 130 tys. Przekazując te dane, spółka wyliczyła, iż w ostatnich czterech latach zainwestowała ponad 10 mln zł w doposażenie swych laboratoriów w najwyższej jakości sprzęt.



Według PERN analizy ropy naftowej prowadzone są w bazach surowcowych spółki w Adamowie i Miszewku Strzałkowskim oraz w Terminalu Naftowym w Gdańsku, natomiast badania paliw płynnych oraz biopaliw i biokomponentów płynnych, zgodnie z wymaganiami norm, wykonywane są w bazach produktowych i znajdujących się tam specjalistycznych laboratoriach w Nowej Wsi Wielkiej, a także w Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach i Małaszewiczach.



PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz za magazynowanie w bazach na terytorium kraju zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu rurociągowego paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.