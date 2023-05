Inwestycje Orlenu w Czechach są zagrożone

Orlen uzależnia inwestycje w Czechach od kwestii regulacyjnych, a te mogą uniemożliwić procesy inwestycyjne firmy, zapowiedział w Pradze prezes spółki Daniel Obajtek. Chodzi o dość restrykcyjny podatek od nadmiarowych zysków.

Podczas briefingu prasowego w Pradze po spotkaniu z szefem resortu przemysłu Czech, w którym uczestniczył także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oznajmił, że rozmowy dotyczyły głównie bezpieczeństwa energetycznego regionu i współpracy w tym zakresie obu rządów, a także decyzji podejmowanych w ramach Grupy Orlen.

"Rząd czeski wprowadził bardzo restrykcyjny podatek od firm, tzw. podatek od nadmiarowych zysków. On bardzo mocno dotyka także Unipetrolu, który jednocześnie ma potężne plany inwestycyjne, chce inwestować w modernizację swoich aktywów rafineryjnych na terenie Czech. Potrzebuje na to znacznych środkowi i chce zaangażować te środki. Rozmawialiśmy również o tym, że będziemy poszukiwać dróg pogodzenia tych dwóch z pozoru wykluczających się mechanizmów, czyli z jednej strony mechanizmu podatków, a z drugiej strony planów inwestycyjnych Unipetrolu. Deklarowaliśmy, że jesteśmy gotowi do bardzo elastycznych uzgodnień w tej sprawie, do bardzo elastycznego podejścia. Jest powołany zespół roboczy składający się z przedstawicieli strony czeskiej i Unipetrolu, ale równie ustaliliśmy, że elementem tego zespołu będzie przedstawiciel, czy członek zarządu Orlenu" - powiedział Sasin.

Obajtek powiedział, że kwestie regulacyjne mogą uniemożliwić proces inwestycyjny chyba, że będzie możliwe odliczanie inwestycji od podatku.

"My uzależniamy inwestycje od kwestii regulacyjnych państwa Czeskiego. Nie możemy inwestować tam, gdzie regulacje wręcz duszą procesy inwestycyjne" - powiedział.

Do Grupy Orlen należy czeski Orlen Unipetrol, który zarządza m.in. dwiema rafineriami, jedynymi w tym kraju - w Litvinowie i w Kralupach, a także siecią 431 stacji paliw Orlen Benzina (dane na koniec 2022 r.), które od 2021 r. przechodzą zmianę wizerunku (rebranding) pod marką Orlen.