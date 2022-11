Inwestycje poprawią bezpieczeństwo paliwowe Polski. Liczą na nie także Niemcy

W ostatnim czasie pojawiły się dwa istotne zjawiska. Z jednej strony to wojna, która zmienia całkowicie architekturę dostaw, a z drugiej fuzja naszych głównych klientów – mówi dla WNP.PL Paweł Stańczyk, prezes PERN.

Embargo na rosyjskie surowce zmusiło PERN do realizacji obowiązujących umów handlowych z wykorzystaniem innych kierunków. Surowiec ma być dostarczany prawie w całości przez porty.

- Teraz nie tylko polskie rafinerie patrzą na Naftoport, ale również wschodnio-niemieckie rafinerie. Pamiętajmy, że bardzo duży wolumen ropy jest dostarczany rurociągiem lądowym ze wschodu. Obecnie pracujemy nad tym, żeby podnieść wydajność Naftoportu, a z drugiej strony wzmocnić wydajność rurociągu pomorskiego. Planujemy w związku z tym szereg inwestycji i działań operacyjnych, m.in. zastosowanie środka zmniejszającego opory w tłoczeniu i zwiększającego możliwości przesyłowe na odcinku pomorskim, tzw. DRA (ang. Drag Reducing Agent) - wyjaśnia Stańczyk.

Zobacz całą rozmowę z Pawłem Stańczykiem, prezesem PERN:

Na początku listopada do rafinerii w niemieckim Schwedt po raz pierwszy trafiła ropa spoza Rosji. Wykorzystany do tego procesu został gdański terminal Naftoport. Obecnie PERN maksymalizuje możliwości dostaw do swoich klientów, w tym również do klientów niemieckich. Są jednak ograniczenia infrastruktury przesyłowej.

- Jeśli chodzi o stronę paliwową, to przede wszystkim chcemy zwiększyć naszą aktywność w porcie w Gdyni. Poprzez rurociąg do bazy w Dębogórzu. To tam mamy zaplanowane kolejne inwestycje. Naszym celem jest poprawienie zdolności wyprowadzania produktu na rynek oraz do innych terminali w kraju. Zapotrzebowanie jest tak duże, że PERN zdecydował się podnieść wydajność o ponad 30 proc. jeszcze w trzecim kwartale 2023 roku. Prowadzone są prace do zwiększenia w następnych latach wydajności o kolejne 20 proc. - dodaje prezes spółki.

Będzie nowe 100 kilometrów rurociągu paliwowego

Paweł Stańczyk zapowiada inwestycje poprawiające bezpieczeństwo dostaw i przesyłu ropy oraz paliw. Przede wszystkim będzie to kontynuacja wielkich inwestycji w magazyny, ale także budowa rurociągów.

- W najbliższym czasie oddamy do użytku ok. 100 km rurociągu paliwowego, który jest przedłużeniem już istniejącej magistrali od rafinerii płockiej, poprzez Koluszki do Boronowa, aż do Trzebini, czyli do instalacji Orlenu na południu - zapowiada.