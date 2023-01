Iran notuje rekordy sprzedaży ropy. Pomimo amerykańskich sankcji

Według firm, które śledzą przepływy surowców energetycznych na świecie, eksport ropy z Iranu osiągnął nowe szczyty w ostatnich dwóch miesiącach 2022 r. i solidny wynik na początku 2023 r. pomimo sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone.

Eksport irańskiej ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych został wstrzymany po tym jak w 2018 roku, ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał się z porozumienia nuklearnego z Teheranem i nałożył sankcje na irańską ropę. Eksport wzrósł za kadencji następcy Trumpa, Joe Bidena, który starał się ożywić porozumienie nuklearne, i według niektórych szacunków osiągnął najwyższy poziom od 2019 roku.

Sara Vakhshouri prezes firmy consultingowej SVB, cytowana przez Daily Sabah stwierdziła: - W porównaniu z administracją Trumpa nie było żadnych poważnych represji ani działań przeciwko irańskiemu eksportowi ropy. Vakhshouri dodała, że eksport w styczniu był jak dotąd silny, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Irański eksport ropy naftowej w grudniu wyniósł średnio 1,137 mln baryłek dziennie, co oznacza wzrost o 42 000 baryłek dziennie w porównaniu z listopadem. Jednak najwyższa liczba zgłoszona przez SVB w 2022 r. opiera się na szacunkach podanych wcześniej.

Głównym odbiorcą irańskiej ropy są Chiny, które ją dalej reeksportują

Największym klientem Iranu są Chiny. Według analityków, w tym FGE, aby uniknąć sankcji, większość irańskiego eksportu ropy do Chin jest rebrandowana jako naturalna z innych krajów. Ponadto Iran w przeszłości twierdził, że dokumenty zostały sfałszowane, aby ukryć pochodzenie irańskiego ładunku.

Mimo tego, że nie ma oficjalnych danych, według analityka firmy Vortexa, grudniowy import irańskiej ropy do Chin osiągnął nowy rekord 1,2 miliona baryłek dziennie, co oznacza wzrost o 130 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Większość tych przesyłek trafiła do Shandong w Chinach, gdzie ropa jest rafinowana.

Chiny nie widzą problemu we współpracy gospodarczej z Iranem

Departament prasowy chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, w wypowiedzi cytowanej przez Daily Sabah: - Uzasadniona i rozsądna współpraca między Chinami a Iranem w ramach międzynarodowych ram prawnych zasługuje na szacunek i ochronę.

Iran eksportuje ropę również do Wenezueli, wysyłając dostawy lekkiej ropy do rafinacji i rozcieńczalników do produkcji eksportowych gatunków ropy.