Iran zamierza zalać rynki ropą. Pomogą mu ogromne rezerwy

Iran szykuje się na porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie programu nuklearnego i szybkie wznowienie eksportu ropy. W magazynach ma już zgromadzone miliony baryłek surowca, którymi chce wprost zalać międzynarodowe rynki.

Jak szacuje Reuters, Iran planuje zwiększyć produkcję do 3,8 mln baryłek dziennie (bpd) z obecnych 2,1 mln baryłek. Przywróciłoby to krajową produkcję do poziomu sprzed nałożenia sankcji. Ale wznowienie produkcji na taką skalę zajmie Teheranowi trochę czasu ze względu na brak inwestycji w sektor naftowy w ostatnich latach.Według cytowanych przez agencję Reuters firm zajmujących się doradztwem energetycznym, irańska państwowa firma naftowa - National Iranian Oil Company (NIOC) - może sięgnąć w tym czasie po zapasy surowca zgromadzone zarówno w lądowych, jak i morskich magazynach.Według różnych szacunków, znajdować się tam może nawet 200 milionów baryłek. Może to pozwolić Teheranowi na eksport dodatkowego 1 miliona baryłek dziennie przez ponad sześć miesięcy, co stanowić będzie 1 proc. globalnej podaży.Taki wzrost podaży surowca z pewnością wywarłby presję na obniżenie światowych cen ropy, które biją ostatnio rekordy.Czytaj także: Kolejny poziom przełamany - ropa nie była tak droga od dwóch lat Ale - według analityków - światowy rynek ropy będzie w stanie stosunkowo szybko wchłonąć dodatkową podaż. Popyt na paliwa stale rośnie w miarę, jak odradza się globalna aktywność gospodarcza po pandemii, a producenci OPEC i ich sojusznicy ostrożnie podchodzą do zwiększania podaży na rynku - częściowo po to, aby uniknąć szoku w przypadku powrotu podaży z Iranu.