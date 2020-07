Jacek Sasin: mam nadzieję, że Komisja zezwoli na fuzję Orlenu i Lotosu

Mam nadzieję, że Komisje Europejska zezwoli na fuzję Lotosu i Orlenu, bo ta fuzja ma sens - powiedział w piątek PAP minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin. Jak dodał, decyzji Komisji spodziewa się w lipcu.

"Czekamy na zgodę ze strony Komisji Europejskiej. Jest określony przez samą Komisje maksymalny termin wypowiedzenia się w tej sprawie, to jest 22 lipca. Mniemam, że w lipcu ten werdykt Komisji Europejskiej poznamy" - powiedział Jacek Sasin PAP w piątek w Chełmie (Lubelskie).

Jak mówił, ma nadzieję, że będzie to werdykt zezwalający na fuzję. "Ta fuzja ma sens. Budowanie dużego podmiotu gospodarczego, silnej polskiej marki to jest coś, co służy naszemu narodowemu gospodarczemu interesowi" - podkreślił wicepremier.

Pod koniec maja br. KE informowała, że wydłużyła czas na podjęcie przez siebie decyzji w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem do 22 lipca.

Proces przejęcia Lotosu został zainicjowany w lutym 2018 r. PKN Orlen złożył w KE formalny wniosek o zgodę na koncentrację w lipcu 2019 r. Miesiąc później podpisane zostało porozumienie pomiędzy koncernem a Skarbem Państwa i Grupą Lotos, określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Polski Koncern Naftowy Orlen w piątek zdementował doniesienia Gazety Wyborczej jakoby warunkiem przejęcia Grupy Lotos miała być m.in. konieczność sprzedaży 376 stacji paliwowych Lotosu oraz 14 umów na ich budowę przy autostradach.

"Tekst opublikowany w GW dot. fuzji z @GrupaLOTOS zawiera nieprawdę i manipulacje. Podejmiemy wyłącznie takie działania, które długofalowo wzmocnią Skarb Państwa i gospodarkę. Nasza polityka jest inna i nie zamierzamy jak D. Tusk sprzedawać Lotosu Rosjanom" - napisał w piątek na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Gazeta Wyborcza, powołując się na nieoficjalne informacje, poinformowała też, że sprzedane mają zostać także spółki Lotos Paliwa, Lotos Biopaliwa, Orlen Koltrans, Lotos Terminale i Lotos Infrastruktura. Według dziennika, sprzedaż części aktywów Lotosu będzie konieczna, by uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na fuzję z gdańską grupą paliwową.



Więcej o sprawie czytaj tutaj