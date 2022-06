Jak obniżyć ceny paliw? Sytuacja jest trudna, ale Orlen spróbuje

PKN Orlen w okresie wakacyjnym ulży kierowcom. Od 24 czerwca na jego stacjach ma rozpocząć się promocja, dzięki której ceny paliw będą niższe o kilka groszy na jednym litrze. Czy jednak możliwe byłyby jeszcze większe obniżki cen i co w tym względzie mogłyby zrobić nie tylko Orlen, ale także rząd czy nawet sieci stacji paliw?

Ceny paliw na stacjach osiągnęły w 2022 roku rekordowe poziomy.

Bez poprawy sytuacji na rynku ropy lub osłabienia się dolara względem złotego trudno liczyć na wyraźnie obniżki cen. Narzędzi do tego nie ma ani rząd, ani naftowe koncerny czy sieci stacji paliw.

Kierowcy powinni się wręcz liczyć z jeszcze wyższymi cenami paliw w dalszej części roku.

Prezes Orlenu 20 czerwca zapowiedział uruchomienie w najbliższym czasie specjalnej promocji dla kierowców, dzięki której będą mogli tankować nieco tańsze paliwa.

- Myślimy, jak reagować w tym zakresie. Przez okres wakacyjnym postaramy się ulżyć w pewnym stopniu kierowcom obniżając ceny o kilka groszy na litrze paliwa - zadeklarował Daniel Obajtek.

Czy ceny dałoby się jednak jeszcze bardziej obniżyć? Analitycy są zgodni. Taniej na stacjach paliw nie będzie, a cena 10 zł za litr paliwa jest tylko kwestią czasu, bo powodów do drożyzny niestety nie brakuje.

Kierowcy, tankując na stacjach paliw coraz droższą benzynę, czują coraz większą frustrację. Zdarzyły się już protesty, jak te w Bielsku-Białej czy Krakowie, w których kierowcy zablokowali stacje Orlenu, obwiniając koncern za drożyznę. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów skrzykniętej na Facebooku akcji „Blokujemy Orlen”, w najbliższą sobotę, 11 czerwca, na stacjach w całym kraju tego koncernu ma dojść do podobnych blokad wjazdów.

Zarzuty o "łupienie kierowców" padają też pod adresem koncernów, które produkują paliwa. Kierowców elektryzują doniesienia o rekordowych wzrostach marży rafineryjnej, która w przypadku Orlenu wzrosła od lutego tego roku już o 800 proc., do 24,3 dol. za baryłkę.

Informacje o kierowcach, którzy wyładowują swoje niezadowolenie na pracownikach stacji paliwowych, nie tylko Orlenu, ale także działających pod innymi markami i szyldami, są coraz częstsze.

Sytuacja jest napięta, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, kto tak naprawdę odpowiada za drożyznę na stacjach paliw. Czy jest obecnie jakiekolwiek pole manewru do obniżki, która przyniosłaby ulgę kierowcom? Czy stacje paliw, producenci, czyli koncerny naftowe mogą coś zrobić? A może rząd dysponuje jeszcze narzędziami - oprócz wprowadzonej w tarczy antyinflacyjnej obniżki VAT - by wesprzeć kierowców?

Stacje paliw mają teraz niskie zarobki

Obecnie stacje paliw są w bardzo trudnej sytuacji i blokowanie ich przez kierowców czy wyżywanie się na ich pracownikach jest co najmniej niezrozumiałe, gdyż to nie stacje ani ich właściciele odpowiadają za poziom cen na dystrybutorach.

- Stacje w tej chwili mają znikome marże detaliczne, żeby nie powiedzieć, że żadne. Przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż benzyn czy oleju napędowego. W przypadku autogazu marże są trochę lepsze, ale biorąc pod uwagę skalę sprzedaży jednego i drugiego, nie zmienia to trudnej sytuacji stacji - mówi WNP.PL Jakub Bogucki, analityk rynku paliw firmy e-petrol.pl.

Oznacza to, że 70 proc. stacji w tej chwili praktycznie nie zarabia na sprzedaży benzyny i oleju napędowego.

Potwierdza to Rafał Zywert, analityk BM Reflex. - Mówimy obecnie o średnim poziomie marży (różnicy cen zakupu i sprzedaży, nie zysku stacji) 20-30 gr na litrze. A trzeba pamiętać, że wzrosły też koszty samego utrzymania stacji. Dalsze obniżanie marż oznaczałoby, że stacje paliw musiałyby dopłacać do biznesu, a przecież są to miejsca pracy, które w ten sposób mogą być zagrożone - mówi dla WNP.PL.

Ponadto analityk zwraca uwagę, że nawet likwidacja marż, poprzez obniżkę do zera, niewiele by dała, bo obniżenie ceny benzyny o 20 gr na litrze, nie bardzo pomoże kierowcom, a sprawi wiele problemów dla biznesu stacyjnego.

Pretensje o zarobki rafinerii są nieporozumieniem

Skoro stacje paliw praktycznie już nie zarabiają na ich sprzedaży, czy wspomóc kierowców mogą producenci, czyli krajowe rafinerie należące do Orlenu i Lotosu, skąd pochodzą tankowane przez kierowców paliwa? W miarę, jak firmy pokazują coraz lepsze wyniki finansowe, wzrastają także oczekiwania działań po ich stronie.

Przykładowo, Orlen w 2021 r. na czysto zarobił 11,2 mld zł. W tym roku ma być nawet lepiej, co zwiastują wyniki chociażby pierwszego kwartału, kiedy koncern zarobił 2,8 mld zł. Grupa Lotos w pierwszych trzech miesiącach tego roku na czysto zarobiła 1,22 mld zł.

Zdaniem prezesa Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszka Wiwały pojawiające się w przestrzeni publicznej postulaty o możliwości dopłacania przez koncerny paliwowe do sprzedaży paliw są wielkim nieporozumieniem.

- Krótkofalowo należy mieć na uwadze fakt, że branża paliwowa jest dużym płatnikiem podatków, a jako społeczeństwo potrzebujemy środków m.in. na zakupy broni i modernizację naszej armii. Warto też pamiętać, że długofalowo - zgodnie z polityką klimatyczną UE - ceny paliw kopalnych (w tym benzyny, oleju napędowego oraz LPG) mają rosnąć, by w ten sposób zachęcać kierowców do przesiadania się na pojazdy elektryczne - mówi WNP.PL Leszek Wiwała.

Jak dodaje, dziś podstawowym zadaniem koncernów jest przygotowanie się, by wdrożenie embarga unijnego na ropę i paliwa z Rosji nie miało negatywnego wpływu na dostępność paliw w Polsce.

- Sprowadzanie ropy rurociągiem jest łatwiejsze i tańsze, niż sprowadzanie jej tankowcami. Poza wyższymi kosztami są jeszcze wyzwania logistyczne oraz ryzyka związane z pogodą (sztormy itp.). Paliw nam nie zabraknie, jednak wszyscy będziemy jeszcze długo płacili cenę za wojnę Putina - dodaje szef POPIHN.

W tym miejscu trzeba też pamiętać, że obie polskie firmy naftowe są notowanymi na giełdzie spółkami, więc jakiekolwiek działania, które mogłyby uszczuplić ich zyski, mogłyby być odebrane, jako działanie na ich własną niekorzyść.

Marże rafineryjne są poza kontrolą koncernów

Kierowców elektryzują też doniesienia o rekordowych wzrostach marż rafineryjnych zarówno Orlenu, jak i Lotosu, które od lutego tego roku wzrosły już o kilkaset procent.

Jakub Bogucki z e-petrol.pl zwraca jednak uwagę, że modelowa marża rafineryjna nie stanowi wprost zysku firmy, jak obecnie wielu myśli.

Marży rafineryjnej nie nakładają koncerny, tylko kształtują ją globalne rynki ropy naftowej i paliw. To różnica między rynkową ceną paliw i rynkową ceną surowca, czyli ropy. Notowania tych towarów są zupełnie niezależne od firm, a modelowa marża rafineryjna jest jedynie wskaźnikiem, który informuje o rynkowych warunkach, w których działają rafinerie.

A te są trudne i będą się tylko pogarszać. Embargo na Rosję spowodowało, że z rynku ubyła nam nie tylko ropa naftowa, ale także naftowe produkty gotowe. Rosyjski diesel odpowiadał w 2021 roku za 12 proc. unijnej konsumpcji – w przypadku Polski było to aż 20 proc. krajowego zużycia.

Polskie rafinerie nie są w stanie zaspokoić krajowego zapotrzebowania więc konieczny jest import gotowych paliw. Skoro nie chcemy, by były to rosyjskie produkty, musimy znaleźć na rynku inne źródła zaopatrzenia, które są niestety droższe. To będzie się odbijać na marżach koncernów.

- Jesteśmy uzależnieni nie tylko od surowca, czyli ropy, ale także od produktów gotowych, które importujemy, takich jak diesel i coraz więcej benzyn, bo zmienia się struktura konsumpcji w związku z transformacją gospodarki. Skoro Orlen chce, w ramach embarga, dywersyfikować dostawy, to i jego marże będą spadać - zwraca uwagę Rafał Zywert z BM Reflex.

Produkty naftowe zdrożały w ostatnim czasie na rynku europejskim znacznie bardziej niż sama ropa naftowa, do czego przyczynia się rosnący popyt. Jak zwraca uwagę szef POPiHN Leszek Wiwała, bardzo podobna sytuacja jest w innych państwach unijnych, co ma dodatkowy wpływ na wysokie ceny paliw w całej UE.

- Warto zwrócić uwagę, że kierowcy w Polsce wydają dużo mniej na tankowanie niż kierowcy w Niemczech, w Czechach, na Słowacji czy na Litwie. W regionach przygranicznych widać tzw. turystykę paliwową. Jest to jeden z powodów, dla którego krajowa sprzedaż paliw jest ciągle wysoka. Jeśli spadnie poziom sprzedaży, to obniżą się też ceny - tłumaczy.

Rząd wykorzystał już swoje narzędzia do obniżki cen paliw

Czy w takim razie, skoro ani producenci, ani sprzedawcy paliw nie mogą podjąć praktycznie żadnych działań, które wpłyną na obniżkę cen paliw, z pomocą kierowcom może przyjść polski rząd?

- Rząd już podjął działania w postaci tarczy antyinflacyjnej, co w przypadku klientów indywidualnych znaczyło bardzo dużo, bo decyzja o zmniejszeniu VAT-u z 23 do 8 proc. realnie wpłynęła na ceny paliw. Bez tego płacilibyśmy za benzynę obecnie nie 8, a 9 zł - wylicza Jakub Bogucki z e-petrol.pl i dodaje, że w tej chwili nie ma pola manewru do dalszych działań, przynajmniej bez kolizji z unijnym prawodawstwem.

Obecnie wiele krajów wdraża różnego rodzaju rozwiązania, czego skrajnym przypadkiem są Węgry, które wprowadziły na początku roku maksymalną cenę paliw. Jest to poważne wyzwanie dla budżetu tego kraju, o czym świadczyć mogą chociażby ostatnie decyzje, związane z wyłączeniem możliwości korzystania z limitowanych cen paliw przez kierowców zagranicznych.

- Bez znacznego uszczuplenia wpływów do budżetu i karkołomnych konstrukcji prawnych, wszystkie inne możliwości obniżenia cen paliw zostały już wyczerpane - podsumowuje Jakub Bogucki.

Wysokie ceny paliw zostaną z nami na dłużej

Podobnego zdania jest Leszek Wiwała, który zwraca uwagę, że w obecnych realiach prawnych i makroekonomicznych nie widać instrumentów, które mogłyby w sposób odpowiedzialny obniżyć poziom cen.

- Międzynarodowa Agencja Energetyczna rekomenduje mieszkańcom Europy oszczędzanie wszelkich źródeł energii. W zakresie paliw postulowano m.in. ograniczenie dopuszczalnej prędkości na autostradach i trasach szybkiego ruchu oraz zwiększenie kontroli przestrzegania tych limitów. Dzięki tego typu rozwiązaniom spadłoby zużycie paliw, a także byłoby bezpieczniej w ruchu drogowym i emisje gazów cieplarnianych byłyby niższe. Każdy kierowca może sam wdrażać tego typu rady, jednak one nie zmienią zasadniczo sytuacji rynkowej - dodaje szef POPiHN.

A ta jest wypadkową wielu czynników, takich jak decyzje o ograniczaniu wydobycia kopalnych surowców, redukcji mocy produkcyjnych i zaniechaniu inwestycji rafineryjnych, które były podjęte na długo przed wojną w Ukrainie.

- Europa obrała taki kierunek, niestety w międzyczasie wydarzyła się wojna, która całkowicie zmieniła sytuację i obnażyła podjęte wcześniej decyzje. Na horyzoncie jest dużo czynników ryzyka, począwszy od przedłużającego się konfliktu w Ukrainie, przez topniejące zapasy produktów gotowych, czyli benzyny i diesla, po sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych, który jest zagrożeniem dla infrastruktury w USA - wylicza Rafał Zywert z BM Reflex.

Analitycy są zgodni – musimy się pogodzić, że na stacjach paliw taniej nie będzie.