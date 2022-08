Japońskie firmy szykują się do wodorowej współpracy z Polską

Japońskie firmy zajmujące się technologiami wodorowymi postrzegają Polskę jako atrakcyjny rynek. Keigo Akimoto z Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE) w rozmowie z WNP.PL wskazuje, co łączy Polskę i Japonię oraz jakie są potencjalne obszary współpracy przy budowie wodorowej gospodarki.

Japonia stawia na wodór i co najważniejsze, ma technologie, które umożliwiają realizację wodorowych projektów.

Japońskie firmy realizują wodorowe projekty w Europie. W kręgu ich zainteresowania jest również Polska.

Jak mówi WNP.PL Keigo Akimoto z Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE), członek organów doradczych rządu japońskiego w zakresie polityki energetycznej i środowiskowej, szczególnie ciekawymi obszarami współpracy między Polską i Japonią są paliwa kopalne z wykorzystaniem technologii CCS, w tym niebieski wodór, niebieski amoniak i paliwa syntetyczne (e-paliwa).

Wojna w Ukrainie boleśnie przypomniała o znaczeniu niezależności energetycznej. Dla Polski jest to nie tylko kwestia zobowiązań klimatycznych, ale także bezpieczeństwa energetycznego. Jak Japonia może pomóc Polsce w dążeniu do uniezależnienia się od paliw kopalnych, zwłaszcza tych ze wschodu?

- Rzeczywiście kwestie zmian klimatycznych są bardzo ważne, ale dla wszystkich krajów ważniejsze są kwestie bezpieczeństwa energetycznego. W przyjętym w Japonii w październiku ub. r. szóstym strategicznym planie energetycznym, owszem, wzrosło znaczenie kwestii środowiskowych, głównie łagodzenia zmian klimatu, ale to bezpieczeństwo energetyczne zostało wskazane jako priorytet.

Także w Japonii borykamy się z różnicami w podaży i popycie na LNG, ale mimo tego rząd japoński zdecydował o eksporcie pewnej ilości LNG do Europy.

Polsko-japońska współpraca dla klimatu

Polska i Japonia przyjęły w ubiegłym roku plan działania w ramach strategicznego partnerstwa. Jednym z elementów tego planu jest także współpraca w zakresie realizacji celów klimatycznych. Jak ma ona przebiegać?

- Zarówno Polska, jak i Japonia, w drodze do osiągnięcia neutralności węglowej, powinny dążyć do lepszego zbilansowania zasobów energetycznych pomiędzy odnawialnymi źródłami energii, energią jądrową a paliwami kopalnymi z wykorzystaniem technologii CCS (z ang. Carbon Capture and Storage, czyli wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla – przyp. red.). A odejście od paliw kopalnych jest konieczne dla międzynarodowej konkurencyjności przemysłu wytwórczego obu naszych krajów.

Szczególnie ciekawymi obszarami współpracy między Polską i Japonią są paliwa kopalne z wykorzystaniem technologii CCS, w tym niebieski wodór, niebieski amoniak i paliwa syntetyczne (e-paliwa).

Strategiczne partnerstwo będzie miało ogromne znaczenie nie tylko dla naszych krajów, ale także przyczyni się w przyszłości do globalnej redukcji emisji w krajach Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.

Polska i Japonia w podobny sposób wciąż opierają się na paliwach kopalnych. Polska ma warunki, by to zmienić, chociażby przez inwestycje w odnawialne źródła energii. Z drugiej strony brakuje nam technologii, którymi dysponuje Japonia. Czy możemy zatem połączyć siły w celu dekarbonizacji naszych gospodarek?

- Rzeczywiście, Japonia dysponuje technologiami, przyczyniającymi się do niskoemisyjności i dekarbonizacji dostaw energii, w tym energii odnawialnej. Jednak niektóre z tych technologii są stosunkowo drogie w porównaniu do cen międzynarodowych i nie zostały wdrożone na świecie. Rozwój tańszych rozwiązań będzie jednym z oczekiwanych obszarów współpracy z Polską.

Oszczędność energii podstawą niezależności energetycznej

Jakie zatem technologie zapewniają obecnie największą stabilność i niezależność energetyczną?

- Oszczędność energii przyczynia się do niezależności energetycznej. I właśnie w tym obszarze Japonia ma potencjał technologiczny, zwłaszcza w zakresie różnego rodzaju technologii oszczędzania energii w hutnictwie, przemyśle cementowym, chemicznym i tak dalej.

Ponadto możemy zaoferować technologie pozwalające na rozwój rozproszonej energetyki czy zarządzania stroną popytową, takie jak systemy pomp ciepła i kogeneracji.

Polska atrakcyjnym rynkiem dla japońskich firm

Japońskie firmy, takie jak Kawasaki czy J-Power, prezentowały swoje technologie wodorowe w Polsce. Dlaczego jesteśmy dla nich atrakcyjnym rynkiem?

- Wspomniane firmy rozwijają technologie błękitnego wodoru oraz posiadają wiedzę na temat jego transportu. Polska opiera się na węglu i jest mniej ryzykownym rynkiem w porównaniu do krajów rozwijających się. Dlatego japońskie firmy postrzegają ten kraj jako atrakcyjny rynek.

Kawasaki Heavy Industry (KHI) rozwija w Austrii produkcję wodoru z paliw kopalnych z CCS oraz transport ciekłego wodoru. Jestem przekonany, że ta wiedza pomoże w rozwoju i wdrożeniu wodorowych technologii również w Polsce.

Jak z japońskiej perspektywy ocenia pan szanse na zbudowanie gospodarki wodorowej w Polsce?

- Wodór może poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Uważam, że możecie osiągnąć duże korzyści dzięki wodorowi, w tym dzięki energii opartej na wodorze.