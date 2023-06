Jedną z pierwszych decyzji nowego prezydenta Nigerii Boli Tinubu było wstrzymanie dopłat do paliwa sprzedawanego na stacjach benzynowych. W konsekwencji doprowadziło to do ograniczenia przemytu benzyny i oleju napędowego do krajów Afryki Zachodniej.

Jednym z najważniejszych punktów programu wyborczego wybranego na stanowisko prezydenta Nigerii Boli Tinubu było ograniczenie dopłat z budżetu państwa do detalicznych cen paliwa na stacjach benzynowych. W 2022 roku łącznie na ten cel przeznaczono ponad 10 miliardów dolarów.

Według wyliczeń państwowego koncernu naftowego NNPC (Nigerian National Petroleum Company) dzienna sprzedaż na stacjach w całym kraju wynosiła średnio około 66 milionów litrów paliwa, podczas gdy szacowana konsumpcja wewnętrzna wynosi niewiele ponad 41 milionów litrów.

Dzienny przemyt paliwa z Nigerii szacowany był na 25 milionów litrów

Oznaczało to w praktyce, że 25 milionów litrów paliwa kupowano po zaniżonej, dotowanej cenie i nielegalnie wywożono do sąsiednich państw. Największym odbiorcą przemycanego paliwa był Kamerun, gdzie trafiało 70 procent benzyny i oleju napędowego. Niemal wszystkie firmy transportowe i świadczące usługi przewozowe, które działały w odległości do 300 kilometrów od granicy z Nigerią, zaopatrywały się w nielegalne paliwo.

Benzyna na czarnym rynku w Garoua w Kamerunie kosztowała 300 franków CFA, czyli 0,48 dolara za litr, obecnie zaś cena podskoczyła do 600 franków CFA (0.96 dolara za litr). W pozostałych państwach sąsiednich, czyli w Togo i Beninie sytuacja jest podobna.

Wiele wskazuje na to, że w Nigrze w przemyt paliwa zaangażowane było także wojsko

Nieco inaczej wygląda rzecz w Nigrze, gdzie nieoficjalnie mówi się o tym, że w proceder nielegalnego przemytu zaangażowane było wojsko. Podwyżka cen na stacjach powoduje, że nadal nigeryjskie czarnorynkowe paliwo jest tańsze i powszechnie kupowane przez lokalnych klientów.

Nigeria od lat ma poważny problem związany z brakiem odpowiednich możliwości przeróbki wydobywanej ropy naftowej w rafineriach. Dziennie wydobywa się w tym kraju około 1,5 miliona baryłek surowca, z czego zdecydowana większość trafia na eksport. Powoduje to konieczność importu dużych ilości benzyny, a zwłaszcza diesla, na potrzeby normalnego funkcjonowania gospodarki tego najludniejszego kraju afrykańskiego, który zamieszkały jest przez ponad 250 milionów mieszkańców.