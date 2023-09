Grupa Polsat Plus i Grupa ZE PAK zbudowały i uruchomiły pierwszą ogólnodostępną stację tankowania wodoru dla samochodów i autobusów. Sieć stacji tankowania wodoru będzie budowana pod marką NESO. Nazwa pochodzi od pierwszych liter „Nie Emituję Spalin, Oczyszczam”.

Stacja tankowania wodoru w Warszawie zbudowana przez Grupę Polsat Plus i Grupę ZE PAK jest pierwszą tego typu ogólnodostępną stacją w Polsce.

Będzie na niej można tankować zarówno samochody jak i autobusy.

Tankowanie nie różni się niemal niczym od tego na stacji benzynowej.

Stacja jest w pełni samoobsługowa, dystrybutor z ciśnieniem 700 barów jest przeznaczony do tankowania samochodów, a ten o ciśnieniu 350 barów - autobusów. Wodór do stacji jest dostarczany przy pomocy wodorowozów, które przewożą jednorazowo nawet 1000 kg tego paliwa.

- Użytkowanie samochodu wodorowego nie różni się znacznie od użytkowania samochodu spalinowego. Nie zmieniamy doświadczenia użytkownika. Samochód wodorowy tankujemy tylko kilka minut i mamy zasięg ponad 600 km - mówi Maciej Stec, wiceprezes ds. strategicznych Grupy Polsat Plus i członek Rady Nadzorczej Grupy ZE PAK, cytowany w komunikacie.

Prąd w samochodzie wodorowym jest wytwarzany na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Pojazdy wodorowe posiadają więc własną „minielektrownię”. Fizycznie wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna zasilająca silnik elektryczny. Pobierane powietrze musi być w pełni oczyszczone przez specjalne filtry, by ogniwo paliwowe otrzymało czysty tlen. Nie ma żadnego procesu spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, samochód czy autobus emituje z rury wydechowej destylowaną parę wodną.

Stacja NESO należąca do Grupy Polsat Plus i Grupy ZE PAK jest w dużym stopniu samowystarczalna energetycznie. Panele słoneczne zainstalowane na stacji o mocy 19 kW dostarczają prąd do stacji, a magazyny energii o pojemności 60 kWh mogą przechowywać jej nadwyżki.