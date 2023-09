Grupa Polsat Plus i Grupa ZE PAK zbudowały i uruchomiły pierwszą ogólnodostępną stację tankowania wodoru dla samochodów i autobusów. Sieć stacji tankowania wodoru będzie budowana pod marką NESO. Nazwa pochodzi od pierwszych liter „Nie Emituję Spalin, Oczyszczam”.

Stacja tankowania wodoru w Warszawie zbudowana przez Grupę Polsat Plus i Grupę ZE PAK jest pierwszą tego typu ogólnodostępną stacją w Polsce.

Będzie na niej można tankować zarówno samochody jak i autobusy. Tankowanie nie różni się niemal niczym od tego na stacji benzynowej.

Kolejne takie stacje tankowania powstaną w Rybniku, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni i Lublinie do 2024 roku.

Stacja samoobsługowa, w dużym stopniu samowystarczalna energetycznie

Stacja jest w pełni samoobsługowa, dystrybutor z ciśnieniem 700 barów jest przeznaczony do tankowania samochodów, a ten o ciśnieniu 350 barów - autobusów. Wodór do stacji jest dostarczany przy pomocy wodorowozów, które przewożą jednorazowo nawet 1000 kg tego paliwa.

- Użytkowanie samochodu wodorowego nie różni się znacznie od użytkowania samochodu spalinowego. Nie zmieniamy doświadczenia użytkownika. Samochód wodorowy tankujemy tylko kilka minut i mamy zasięg ponad 600 km - mówi Maciej Stec, wiceprezes ds. strategicznych Grupy Polsat Plus i członek Rady Nadzorczej Grupy ZE PAK, cytowany w komunikacie.

Prąd w samochodzie wodorowym jest wytwarzany na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Pojazdy wodorowe posiadają więc własną „minielektrownię”. Fizycznie wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna zasilająca silnik elektryczny. Pobierane powietrze musi być w pełni oczyszczone przez specjalne filtry, by ogniwo paliwowe otrzymało czysty tlen. Nie ma żadnego procesu spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, samochód czy autobus emituje z rury wydechowej destylowaną parę wodną.

Stacja NESO należąca do Grupy Polsat Plus i Grupy ZE PAK jest w dużym stopniu samowystarczalna energetycznie. Panele słoneczne zainstalowane na stacji o mocy 19 kW dostarczają prąd do stacji, a magazyny energii o pojemności 60 kWh mogą przechowywać jej nadwyżki.

Kolejne stacje z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Rozpoczyna się nowa epoka w transporcie. To historia, która dzieje się na naszych oczach. Dwa i pół roku temu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstał Departament Gospodarki Wodorowej, od tamtego czasu w Polsce wiele się zmieniło. Dzięki naszej pracy powstała polska strategia wodorowa, którą rząd przyjął w listopadzie 2021 roku, a dzięki ogromnemu zaangażowaniu przedstawicieli branży wodorowej powołano pierwsze w Europie porozumienie sektorowe na rzecz gospodarki wodorowej. Dzisiaj skupia ono ponad 250 podmiotów z Polski, Europy, a nawet Dalekiego Wschodu - powiedział podczas uroczystości otwarcia stacji wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Jak zwraca uwagę Ministerstwo Klimatu i Środowiska, inwestycja w Warszawie została całkowicie sfinansowana z środków prywatnych spółki PAK-PCE Stacje H2, ale kolejne pięć przedsięwzięć realizowanych przez nią otrzyma 20 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do kosztów budowy. Tak duże wsparcie umożliwi powstanie do 2024 roku stacji tankowania wodoru w Rybniku, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni i Lublinie.

- Jesteśmy dumni, że Polska jest liderem zmian, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki wodorowej w Europie, bo wodór jest idealną alternatywą dla paliw kopalnych. Mamy ambicję, aby w Polsce powstały też fabryki elektrolizerów wodoru i ogniw paliwowych oraz cały łańcuch wartości, który pozwoli nam stworzyć polską gospodarkę wodorową - mówił wiceminister.

Dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW w ciągu najbliższych kilku lat powstaną kolejne stacje tankowania m.in. w Rzeszowie, Nowej Sarzynie, Tychach, Poznaniu, Wałbrzychu i Świerklańcu.