Jest decyzja o ustaleniu lokalizacji dla rurociągu Boronów-Trzebinia

Wojewoda małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie woj. małopolskiego. Przedsięwzięcie jest realizowana przez PERN w ramach programu Megainwestycje.

Jak podało w poniedziałek biuro prasowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, rurociąg w województwie małopolskim ma 25 km długości i przebiega przez trzy gminy: Bolesław, Bukowno, Trzebinia, gdzie zlokalizowano terminal paliw. Pozostała część inwestycji położona jest w województwie śląskim.

Decyzja wojewody określa m.in. teren i warunki techniczne realizacji inwestycji, na podstawie czego wskazuje nieruchomości do wywłaszczenia. Dokument daje inwestorowi prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane od dnia wydania decyzji oraz możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN Orlen SA. Rurociąg Boronów - Trzebinia oznacza też ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami.

Jak podał PERN, rurociąg Boronów-Trzebinia o długości ok. 97 km przebiegać będzie przez 11 miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego - inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock-Koluszki-Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini z Grupy Orlen.

W kwietniu PERN podpisał umowę z firmą, która będzie pełnić funkcję inżyniera budowy rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia, jednego z kluczowych projektów realizowanych w ramach programu Megainwestycje. Postępowanie wygrała ECM Group Polska, proponując najkorzystniejszą ofertę. Zadaniem wybranej firmy będzie m.in. zarządzanie techniczne, nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych oraz dostaw inwestorskich.

W lipcu inwestor ogłosił postępowanie przetargowe, w którym szuka wykonawcy do budowy rurociągu Boronów-Trzebinia.

PERN to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

W maju PERN informował, że w tym roku na Program Megainwestycji, ujęty w strategii tej spółki do 2022 r., przeznaczy blisko 550 mln zł. PERN wyjaśniał wówczas, że Program Megainwestycji, oprócz budowy nowych zbiorników na paliwa, a także na ropę naftową, obejmuje również budowę dodatkowej, rewersyjnej nitki ropociągu na trasie Płock-Gdańsk oraz budowę właśnie rurociągu produktowego z Boronów-Trzebinia.