Jest sposób na polskie embargo dla rosyjskiej ropy

Polska nie musi czekać na unijne embargo na rosyjską ropę. Wystarczy, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej wpisze Rosnieft na czarną listę - informują Greenpeace i Fundacja Frank Bold. Dwa tygodnie temu organizacje te zwróciły się do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z takim apelem.

Celem apelu, skierowanego do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, jest wskazanie, jak można wstrzymać import rosyjskiej ropy.

W polskim prawie istnieją rozwiązania, które umożliwiają zablokowanie importu surowców z Rosji, niezależnie od tego, czy taki zakaz zostanie wprowadzony na poziomie Unii Europejskiej – stwierdzają autorzy apelu.

Jak dodają, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może nałożyć sankcje na podmiot należący do osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniają m.in. przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

Minister klimatu Anna Moskwa powtarza, że nasz kraj jest gotowy na "pełną niezależność od rosyjskich surowców", jednak wciąż kupujemy ropę od rosyjskich koncernów, w marcu tego roku, a więc zaraz po rozpoczęciu wojny, wartość importu z Rosji wrosła – zwraca uwagę Greenpeace. Podaje, że za samą tylko ropę naftową z Polski do Rosji w marcu popłynęło 3,6 mld zł, czyli o 65 proc. więcej niż w marcu zeszłego roku.

W polskim prawie istnieją rozwiązania, które umożliwiają zablokowanie importu surowców z Rosji, niezależnie od tego, czy taki zakaz zostanie wprowadzony na poziomie Unii Europejskiej – stwierdzają autorzy apelu.

– Polskie koncerny paliwowe, kupując rosyjską ropę, płacą podmiotom, które wspierają agresję Putina na Ukrainę. Spadają tam teraz bomby, giną ludzie i potrzebne jest embargo. Prezydent Duda, minister spraw zagranicznych i inni politycy otwarcie mówią, że działania Rosji to terroryzm. Mimo to, polskie koncerny naftowe, w tym Orlen, wciąż kupują ropę od rosyjskiej spółki Rosnieft, której szefem jest bliski przyjaciel Putina – Igor Sieczin. Wystarczy umieścić koncern i jego szefa na czarnej liście i koncern Daniela Obajtka nie będzie musiał kupować już ociekającej krwią ropy – mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska.

Celem apelu, skierowanego do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, jest wskazanie, jak można wstrzymać import rosyjskiej ropy. Polskie prawo pozwala na zamrożenie transakcji z podmiotami biorącymi udział w finansowaniu terroryzmu na podstawie tzw. ustawy z 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – zwracają uwagę organizacje, które wystosowały apel.

Jak dodają, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może nałożyć sankcje na podmiot należący do osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniają m.in. przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub ułatwiają jego popełnienie, a także na podmiot przez takie osoby kontrolowany.

– Polskie firmy, jak Orlen, kupując ropę od Rosnieftu w gruncie rzeczy pomagają Rosji pozyskiwać środki na prowadzenie wojny w Ukrainie. Nasz list do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pokazuje, jak można objąć sankcjami Rosnieft, bez zbędnej zwłoki i zgodnie z unijnym prawem. Mimo to żadne działania do tej pory nie zostały podjęte. Rządzący potrafią pięknie mówić o wsparciu dla naszych sąsiadów ogarniętych wojną, a realnych działań, które byłyby takim wsparciem brak – komentuje Krzysztof Cibor.