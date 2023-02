Jest termin walnego zgromadzenia Orlenu w sprawie połączenia z Lotos SPV 5

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują podczas walnego zgromadzenia, wyznaczonego na 22 marca, o połączeniu ze spółką Lotos SPV 5 - poinformował koncern w czwartkowym komunikacie giełdowym.

SPV 5 jest spółką, która przejęła część działalności detalicznej LOTOS Paliwa, nieobjętą środkami zaradczymi, wyznaczonymi przez Komisję Europejską.

Jak wcześniej informował Orlen, SPV 5 jest spółką, która przejęła majątek wydzielany ze spółki LOTOS Paliwa (spółka Grupy Lotos, która zarządzała stacjami paliw - PAP) tj. część działalności detalicznej LOTOS Paliwa nieobjętą środkami zaradczymi, wyznaczonymi przez Komisję Europejska w warunkowej zgodzie na fuzję Orlenu i Lotosu.

Zgodnie ze środkami zaradczymi węgierski MOL przejął 417 z 520 stacji paliw Grupy Lotos, natomiast PKN Orlen 144 stacje paliw MOL na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale ma kupić Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa miał trafić w ręce firmy Rossi Biofuel.

12 stycznia br. PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Jak wskazywał wtedy PKN Orlen, koncern wynegocjował też z Saudi Aramco, że kupi on 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.