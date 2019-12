Jest umowa na nowe zbiorniki w bazach paliw PERN

PERN podpisał umowę z konsorcjum Mostostal Warszawa i Mostostal Płock na rozbudowę swych baz paliw w Boronowie i Rejowcu. W ramach inwestycji w niewiele ponad rok powstaną trzy zbiorniki o łącznej pojemności 42 tys. metrów sześc. wraz z infrastrukturą towarzyszącą - podała spółka.

Termin realizacji inwestycji wynosi 56 tygodni od podpisania umowy i przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

PERN zaznaczył, iż w ramach tej części rozbudowy pojemności magazynowych paliw powstaną dwa zbiorniki o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy w bazie w Rejowcu.

Powstanie również zbiornik magazynowy o pojemności 10 tys. metrów sześc. w bazie w Boronowie - oba obiekty wraz z infrastrukturą towarzyszącą.



"Projekt ten jest elementem realizacji strategicznych inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreślił wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Informując o umowie z konsorcjum Mostostal Warszawa - lider i Mostostal Płock - partner, PERN zaznaczył, iż w ramach tej części rozbudowy pojemności magazynowych paliw powstaną dwa zbiorniki o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy w bazie w Rejowcu oraz zbiornik magazynowy o pojemności 10 tys. metrów sześc. w bazie w Boronowie - oba obiekty wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

"Termin realizacji inwestycji wynosi 56 tygodni od podpisania umowy i przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę" - podała spółka. Wyjaśniła przy tym, że "zadania inwestycyjne w Rejowcu i Boronowie realizowane są w ramach drugiego etapu rozbudowy pojemności magazynowych w bazach paliw PERN".



W ramach tego etapu, jak dodała spółka, zostaną wybudowane dwa zbiorniki po 10 tys. metrów sześc. każdy w bazie w Emilianowie i zbiornik o pojemności 32 tys. metrów sześć. w bazie w Małaszewiczach - umowę na realizację robót budowlanych w tych lokalizacjach została już podpisana z konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa.

PERN przypomniał, że trwa aktualnie budowa zbiornika o pojemności 32 tys. metrów sześc. w bazie w Koluszkach, a także rozpoczęła się procedura wyboru wykonawcy na budowę dwóch zbiorników oraz infrastruktury im towarzyszącej w bazie paliw w Dębogórzu - każdy zbiornik ma mieć pojemność 32 tys. metrów sześc. pojemności.

"Drugi etap rozbudowy pojemności zwiększy pojemność baz paliwowych PERN łącznie o 222 tys. metrów sześc., czyli o około 12 proc. Zakończenie etapu planowane jest w połowie 2021 r." - zapowiedział PERN.

Pod koniec listopada PERN ogłosił przetarg na wybór firmy pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w drugim etapie rozbudowy pojemności magazynowych na paliwa w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Małaszewiczach i Dębogórzu. Informując o postępowaniu, spółka podkreśliła wówczas, że rozbudowa pojemności magazynowych w jego bazach paliw to kolejna z ważnych inwestycji, które wynikają z przyjętego w 2017 r. dokumentu "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym" i "znajdują swoje odzwierciedlenie w strategii spółki do 2022 r".

PERN to państwowa spółka o znaczeniu strategicznym; odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych.