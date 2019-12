Już pół tysiąca stacji paliw w sieci Grupy Lotos

Grupa Lotos ma już 500 stacji paliw w Polsce. Najnowsza została dziś (18 grudnia) otwarta w miejscu obsługi podróżnych (MOP) przy drodze krajowej numer 7, koło miejscowości Pawliki. Stacja znajduje się w połowie drogi między Gdańskiem a Warszawą. - To ważny kamień milowy dla naszej spółki - mówi Wojciech Weiss, prezes Lotos Paliwa.

21. MOP pod marką Lotos

Czytaj też: Rynek stacji paliw ma duży potencjał. Czas na konsolidację Nowa stacja to jednocześnie 21. Miejsce Obsługi Podróżnych funkcjonujące pod marką Lotosu.MOP to teren wydzielony w pasie drogowym autostrad i dróg ekspresowych, wyposażony w parking oraz w infrastrukturę zapewniającą komfort i odpoczynek podróżnym. W sieci Lotos działa obecnie 21 MOP-ów. Korzystają z nich kierowcy podróżujący autostradami A1, A2, A4, A6 oraz drogami ekspresowymi S3 czy S7.Każdy z obiektów oferuje pełną gamę paliw oraz własną gastronomię, parkingi, toalety, sklepy. MOP-y to także jedna trzecia stacji spośród pierwszych 50 stacji, które Lotos chce wyposażyć w szybkie ładowarki do aut elektrycznych.Zgodnie z obowiązującym w Polsce rozróżnieniem MOP Pawliki należy do kategorii II.MOP-y I kategorii – wyposażone są przede wszystkim w parking oraz toalety (+ opcjonalnie mały punkt gastronomiczny). Na MOP-ach II kategorii kierowcy mogą zatankować paliwo i skorzystać z obiektów gastronomicznych. Znajdują się tam również miejsca postojowe wyposażone w kompresor, odkurzacz i inne urządzenia do obsługi pojazdów oraz miejsca informacji turystycznej. MOP III kategorii natomiast może posiadać obiekty z miejscami noclegowymi lub inne, np. punkt pocztowy, ubezpieczeniowy, bank lub biuro turystyczne. Często jest to MOP dwustronny (położony po dwóch stronach autostrady), połączony kładką dla pieszych.Czytaj też: W Polsce jest już ponad 200 MOP-ów, ale to wciąż zbyt mało