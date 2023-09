Kanada wypowiada wojnę metanowi

Kanada już dwa lata temu zadeklarowała ograniczenie emisji metanu w sektorze ropy i gazu o 75 proc. do końca dekady. Teraz podnosi jeszcze swój cel.

Emisje metanu stanowią drugą, po emisji dwutlenku węgla, najważniejszą przyczynę globalnego ocieplenia. Obecnie rolnictwo jest największym źródłem przemysłowej emisji metanu, jednak tuż za nim jest sektor energetyczny.

Istniejące technologie pozwoliłyby na zmniejszenie emisji metanu z samej ropy i gazu o 75 proc., wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii (MAE).

Mając świadomość skali i znaczenia problemu emisji metanu, zwłaszcza w przemyśle naftowo-gazowym, Kanada w 2021 r. zadeklarowała obniżenie do 2030 r. ich poziomu aż o 75 proc. w porównaniu do 2012 r. Teraz – podczas szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku – jeszcze zwiększyła swoje ambicje w tym zakresie.

Jak wylicza Międzynarodowa Agencja Energii (MAE), to właśnie z tego źródła pochodzi blisko 40 proc. emisji metanu powstałej w wyniku działalności człowieka, a ich redukcja znacznie polepszyłaby naszą sytuację, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu.

Wiemy, jak ograniczyć szkodliwe emisje metanu. Brakuje tylko działania

Co więcej, człowiek ma w ręku narzędzia, by przeciwdziałać szkodliwym emisjom. Jak wynika z ostatniego raportu MAE, istniejące technologie pozwoliłyby na zmniejszenie emisji metanu z samej ropy i gazu o 75 proc. To pokazuje tylko skalę zaniechań przemysłu w tej kwestii, gdy rozwiązanie leży na stole.

Jak podkreśla MAE, która na bieżąco monitoruje poziom emisji metanu, poczyniono już pewne postępy w walce z tym gazem, ale emisje są nadal zdecydowanie za wysokie i nie spadają wystarczająco szybko.

- Redukcje emisji metanu należą do najtańszych opcji ograniczenia krótkoterminowego globalnego ocieplenia. Po prostu nie ma wymówki – mówi dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol. - Wybuch rurociągu Nord Stream w zeszłym roku uwolnił do atmosfery ogromne ilości metanu. Jednak normalne operacje związane z wydobyciem ropy i gazu na całym świecie uwalniają każdego dnia taką samą ilość metanu, jak eksplozja Nord Stream – wyliczał szef MAE.

Kanada już ma plan redukcji emisji metanu, teraz podnosi jeszcze wyżej poprzeczkę

- Redukcja emisji metanu jest jednym z najtańszych i natychmiastowych środków do realizacji naszych celów klimatycznych. Właśnie dlatego zwiększamy nasze ambicje w zakresie emisji metanu w sektorze ropy i gazu – zadeklarował Steven Guilbeault, minister środowiska i zmian klimatu Kanady, wskazując, że kraj znacznie przekroczy wskazany wcześniej poziom 75-proc. redukcji tego gazu.

Jak podkreślił, zwalczanie emisji metanu jest opłacalne zarówno pod względem środowiskowym, jak i ekonomicznym, a Kanada zdobyła już niezbędne doświadczenie, dzięki któremu może także pomagać innym w dążeniu do celu, jakim jest obniżenie emisji metanu.

Projekt przepisów, które mają określić, jak rząd chce osiągnąć swoje cele w zakresie redukcji emisji metanu z wydobycia ropy naftowej i gazu, zostanie opublikowany jeszcze tej jesieni. Sektor naftowo-gazowy jest największym źródłem emisji metanu w Kanadzie a kanadyjski rząd, opracowując nowe regulacje, prezentuje zbliżone podejście do swojego południowego sąsiada.

Stany Zjednoczone finalizują również prace nad nowymi przepisami mającymi na celu wyeliminowanie flarowania gazu, czyli jego spalania związanego z wydobyciem ropy, ponieważ powoduje ona ogromne emisje. Amerykanie chcą także usprawnić wykrywanie i naprawy niekontrolowanych wycieków metanu, przez które ogromne ilości szkodliwego gazu wydostają się do atmosfery.