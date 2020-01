Karuzela kadrowa w spółkach paliwowych

Przełom roku to istna karuzela kadrowa w wielu spółkach Skarbu Państwa. Nie inaczej jest w paliwowych koncernach.

Grupa Lotos też szuka

Polecamy też: Spółka Orlenu kupi oleje za 170 mln euro Kolejne zmiany kadrowe szykują się również w Grupie Lotos. Rada nadzorcza Lotos Lab prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na funkcję prezesa Lotos Lab drugiej kadencji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 stycznia, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od 28 do 29 stycznia.Na czele Lotos Lab od 2017 roku stała Marzena Koczut. Do czasowego wykonywania czynności prezesa Lotos Lab oddelegowany został członek rady nadzorczej Jan Biedroń.Spółka Lotos Lab świadczy usługi w zakresie badań produktów naftowych, wód, ścieków, środowiska pracy oraz prowadzi działalność badawczo-rozwojową (B+R). Przypomnijmy, że jest to kolejne postępowanie kwalifikacyjne na funkcję w zarządach spółek z Grupy Lotos w ostatnim czasie. Pod koniec września 2019 roku postępowanie ogłosiła spółka Lotos Paliwa. Specjalizuje się ona zarządzaniu siecią stacji paliw, handlem detalicznym z klientami biznesowymi oraz rozwojem sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej.Polecamy też: Lotos inwestuje w terminal w Piotrkowie Trybunalskim