Katastrofa na rosyjskim rynku LPG. Muszą palić prawie 1/3 produkcji

Rosyjskie koncerny naftowe poprosiły Ministerstwo Zasobów Naturalnych o zgodę na zwiększenie tempa spalania LPG. Zamiast 5 proc. produkcji, koncerny chcą spalać aż 30 proc. gazu, z którym nie mają co zrobić.

Sankcje uderzyły w rosyjski biznes LPG.

Problemem jest sprzedaż paliwa.

Zmniejszenie produkcji dotknęłoby wydobycie ropy naftowej i gazu zmiemnego.

Sprawa została upubliczniona po tym, jak o apelu Aleksandra Szochina, szefa Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, do ministra zasobów naturalnych Aleksandra Kozłowa napisał dziennik Kommiersant.

Apel jest o tyle istotny, że za spalanie LPG bez zgody MZN koncerny naftowe musiałyby słono płacić. Łączy się to bowiem z emisją CO2.

Nadmierne spalanie regulują grzywny o współczynnikach 25 i 100 oraz odszkodowania za szkody w atmosferze. Na przykład za spalenie 500 mln m3 gazu trzeba byłoby zapłacić ponad 10 miliardów rubli, plus dodatkowe 8 miliardów za szkody zadane atmosferze. Jednak zgoda resortu może zmienić tę sytuację.

Bolesne sankcje

Dlaczego rosyjskie koncerny muszą spalać, czyli faktycznie marnować gaz?

Tzw. powiązany gaz naftowy (APG, zwany także gazem flarowym) otrzymywany w procesie wydobycia ropy naftowej wykorzystywany jest do produkcji skroplonych gazów węglowodorowych (LHG). Jednym z cenniejszych produktów jest LPG. Gaz ten jest także produktem towarzyszącym wydobyciu gazu ziemnego.

Dotychczas Rosja aktywnie eksportowała ten produkt do Europy. Jednak napaść na Ukrainę spowodowała nałożenie na Moskwę licznych sankcji, a wielu klientów zrezygnowało z zakupu tego paliwa. Dodatkowo należy pamiętać, że duże ilości LPG były eksportowane do Węgier, Rumunii i Mołdawii, ale przez zamknięcie granicy Rosji z Ukrainą tranzyt został poważnie zakłócony. Należy także pamiętać, że sankcje wstrzymały dostawy do Polski i krajów bałtyckich.

Nadmiar na rynku

Co prawda, Rosjanie próbują szukać alternatywnych odbiorców, ale z tym nie jest łatwo. Należy także pamiętać, że wiele z potencjalnych dróg transportu zostało dla Rosjan zamkniętych.

Tymczasem krajowy rynek nie jest w stanie wchłonąć wszystkich ilości LPG, więc firmy muszą aktywnie spalać surowiec do jego produkcji, czyli APG.

O tym, jak poważna jest nadwyżka, może świadczyć fakt, ze po ataku na Ukrainę koszt LPG na rosyjskim rynku spadł o 40 proc., a magazyny zaczęły się przepełniać.

Oczywiście, teoretycznie możliwe jest także zmniejszenie produkcji APG, ale oznaczałoby to także zmniejszenie produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego.

Według Kommiersanta, wiele więc wskazuje, że MZN zgodzi się na większe spalanie LPG.