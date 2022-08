Kazachska ropa będzie omijać Rosję

Kazachstan dziennie eksportuje około 1,4 miliona baryłek ropy naftowej, co stanowi ponad 1 proc. dostaw na światowe rynki. Większość surowca trafia do portów z wykorzystaniem sieci rosyjskich ropociągów. W obliczu napięcia politycznego w stosunkach między tymi krajami Kazachstan pilnie szuka alternatywnych tras.

Kazachstan pilnie szuka innej drogi dla przesyłu ropy niż rosyjskie ropociągi.

Umowa z Azerbejdżanem pozwoli zwiększyć zdolności eksportowe.

Orlen jest zainteresowany dostawami ropy do polskich rafinerii.

Kazachstan jest poważnie zainteresowany szybkim znalezieniem alternatywnych możliwości eksportu ropy naftowej. Od ponad 20 lat - w ramach porozumienia handlowego z Rosją - transport ropy odbywa się głównie z wykorzystaniem ropociągu CPC do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.

Rosja grozi zablokowaniem przesyłu ropy

W lipcu tego roku przedstawiciele moskiewskiej administracji oficjalnie jednak zagrozili zablokowaniem przesyłu. Takie zachowanie wynika z postawy władz Kazachstanu, które odmówiły aktywnego wsparcia inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Nie udało się także wynegocjować proponowanej barterowej umowy na sprzedaż ropy naftowej.

Ze względu na sankcje Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii znacząco spadł eksport rosyjskiej ropy. Propozycja dotyczyła sprzedaży ropy od rosyjskich dostawców na potrzeby krajowej konsumpcji w Kazachstanie i przeznaczenie wygospodarowanej tak puli kazachskiej ropy na eksport.

W obliczu niepewności współpracy gospodarczej z Rosją Kazachstan rozpoczął negocjacje w sprawie sprzedaży części swojej ropy naftowej z wykorzystaniem sieci przesyłowej w Azerbejdżanie. Jak podaje Reuters, państwowy koncern paliwowy KazMunaiGaz (KMG) prowadzi zaawansowane rozmowy z azerskim SOCAR-em na temat możliwości sprzedaży 1,5 miliona ton ropy przez rurociąg biegnący przez niemal całą Turcję do śródziemnomorskiego portu w Ceyhan. Dziennie można będzie przesyłać około 30 tysięcy baryłek.

Turcja znów w grze o ropę

Wydaje się, że mowa o niewielkich ilościach, warto jednak pamiętać, że przy obecnych cenach wartość zrealizowanego eksportu może przekroczyć miliard dolarów rocznie. Wedle nieoficjalnych informacji do porozumienia w tej sprawie może dojść jeszcze przed końcem miesiąca, a pierwsza partia ropy będzie zatłoczona we wrześniu tego roku. Kolejnych 3,5 miliona ton ropy Kazachstan chciałby skierować przez Azerbejdżan do gruzińskiego portu Supsa i dalej ekspediować statki do odbiorców na całym świecie.

Oznacza to jednak znaczące problemy logistyczne, ponieważ Kazachstan ma niewystarczającą flotę małych tankowców, które mogłyby wydobywaną ropę transportować przez Morze Kaspijskie do Baku.

Przypomnijmy: Kazachstan eksportuje każdego dnia około 250 tysięcy baryłek ogólnym systemem rosyjskich ropociągów. Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę znacząco nasiliły się rozmowy wokół dostaw ropy naftowej z tego środkowoazjatyckiego kraju.

Kilka tygodni temu rozmowy w sprawie zakupów ropy od KazMunaiGgaz prowadziła w Ałamatach delegacja Orlenu. Oficjalne deklaracje przedstawicieli naszego koncernu paliwo-energetycznego wskazują na zainteresowanie możliwościami zakupów surowca dla potrzeb rafinerii w Płocku i Gdańsku