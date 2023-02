Kazachska ropa wciąż nie płynie do Niemiec. Nici z szumnie zapowiadanego kontraktu

Z szumnie zapowiadanego kontraktu na dostawy kazachskiej ropy do Niemiec na razie nic nie wyszło. Wciąż trwają negocjacje.

Szef Ministerstwa Energii Kazachstanu Bolat Akczułakow powiedział niedawno, że Kazachstan planuje eksportować do Niemiec 1,5 mln ton ropy w 2023 roku i może zwiększyć ten wolumen do 7 mln ton. Pierwszy transport był planowany jeszcze na styczeń. Później termin wysyłki przesunięto na połowę lutego. Gaz do Niemiec miał trafić za pośrednictwem ropociągu "Przyjaźń", wciąż nie trafił.

Początkowo przesłana miała być partia 20 tys. ton ropy. Kazachski surowiec trafić ma do rafinerii w Schwedt.

W pierwszym kwartale "KazTransOil" planował przetransportować 300 tys. ton kazachskiej ropy ropociągiem łączącym się z rurociągiem "Przyjaźń".

Według strony kazachskiej nie ma żadnych przeszkód w transporcie ropy. - Trwają negocjacje handlowe między dostawcą a nabywcą - powiedział na briefingu wiceminister energetyki Kazachstanu Askhat Chasenow.

Nie jest jednak tajemnicą, że transport ropy budzi niezadowolenie Rosjan. Dotychczas rurociągiem "Przyjaźń" szedł głównie surowiec z Rosji. Tyle, że po agresji Moskwy na Ukrainę kraje UE ograniczają zakupy surowca w Rosji, by nie wspomagać agresora.

Teraz połączenie rurociągowe w większym stopniu chce wykorzystać Kazachstan. Republika ma ambitne plany, inna sprawa, czy uda się je zrealizować.

Nie jest tajemnicą, że wszystko będzie zależało od Rosjan. Kreml dostawy ropy wykorzystuje jako broń. Zresztą przewiduje to oficjalna doktryna Moskwy. W przeszłości Rosjanie potrafili pod pretekstem problemów technicznych zamykać ropociągi – np. rurociąg do należących do Orlenu Możejek na Litwie.

Czy na taki krok mogą się zdecydować w przypadku Kazachstanu? Po ataku na Ukrainę Moskwa ma bardzo niewielu sojuszników,. Problemy z przesyłem kazachskiej ropy mogłoby zantagonizować oba kraje i pogorszyć już dość chłodne stosunki. Wydaje się to być mało prawdopodobnym scenariuszem.