Kazachstan ma tanie paliwa, ale dla nas to się skończy

Wybuch wojny na Ukrainie przyczynił się do zwiększenia zainteresowania Kazachstanem, jako źródłem dostaw ropy naftowej. Tymczasem kraj ten sam boryka się z paliwowymi problemami. Władze Kazachstanu planują wprowadzenie zróżnicowanych cen oleju napędowego dla pojazdów tranzytowych i na przygranicznych stacjach benzynowych. Zagraniczni kierowcy zapłacą prawdopodobnie dwukrotnie więcej niż krajowi. Miejscowe rafinerie nie nadążają ze zwiększonym popytem na surowiec.

Władze kazachstańskie mając w pamięci krwawe zamieszki z początku roku, rozumieją, że kwestia cen nośników energii jest potencjalną płaszczyzną poważnych napięć społecznych.

Wybuch wojny na Ukrainie stał się ważnym bodźcem do wzrostu cen ropy na rynkach światowych i przyczynił się do zwiększenia zainteresowania kazachstańską ropą.

Rozwojem współpracy z tamtejszą branżą paliwowo-energetycznym jest zainteresowany m.in. PKN Orlen.

Cudzoziemiec zapłaci więcej

Podczas posiedzenia rządu szef resortu energetyki Bolat Akczułakow stwierdził, że wprowadzenie zróżnicowanych cen paliw powinno zapobiec niedoborom oleju napędowego w kraju.

Wedle planów obywatele kraju posiadający prawo jazdy będą mogli tankować dziennie do stu litrów oleju napędowego po aktualnej cenie 230-260 tenge (około 2,24 – 2,53 złotych). W przypadku rodzimego transportu towarowego planowane jest ustalenie limitu około 300 litrów na dobę po okazaniu dowodu rejestracyjnego ciężarówki na stacji benzynowej.

Natomiast cudzoziemcom olej napędowy planuje się sprzedawać za około 450 tenge (około 4,38 złotych). W porównaniu do cen na polskich stacjach to nadal bardzo atrakcyjna cena.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie poddano konsultacjom społecznym on-line. Z treścią dokumentu można się zapoznać tu.

Władze kazachstańskie mając w pamięci krwawe zamieszki z początku roku, rozumieją, że kwestia cen nośników energii jest potencjalną płaszczyzną poważnych napięć społecznych. Dramatyczne zdarzenia ze stycznia zapoczątkowała drastyczna podwyżka LPG, szeroko wykorzystywanego w prywatnych pojazdach w tym kraju.

Czytaj także: Kazachstan nie chce być drugą Ukrainą

Kazachska ropa w cenie

Kazachstan jest ważnym dostawcą ropy naftowej. Pandemia nie była korzystna dla rozwoju branży. Wywołała spadek popytu na ropę, a w efekcie obniżkę jej ceny na rynkach światowych, co negatywnie odbiło się na wpływach do budżetu kraju. W tych warunkach brak było bodźców do budowy nowej infrastruktury przetwórstwa ropy naftowej.

Czytaj także: Kazachska ropa będzie omijać Rosję

Wybuch wojny na Ukrainie stał się ważnym bodźcem do wzrostu cen tego surowca na rynkach światowych. Przyczynił się do zwiększenia zainteresowania kazachstańską ropą. Rozwojem współpracy z tamtejszą branżą paliwowo-energetycznym jest zainteresowany m.in. PKN Orlen, o czym na początku czerwca br. szeroko informowały media.

Jak wynika z danych opublikowanych w sierpniu przez portal energyprom.kz, wielkość produkcji oleju napędowego w Kazachstanie w I półroczu br. osiągnęła rekordowy poziom 2,7 mln ton. To o 13,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost produkcji utrzymuje się już drugi rok z rzędu.

Zapaść krajowego przemysłu rafineryjnego

Inaczej ma się sprawa z przetwórstwem surowca. Od momentu upadku ZSRR i uzyskania przez Kazachstan niepodległości kraj mimo swojej zasobności w ropę naftową niejednokrotnie doświadczał deficytu produktów ropopochodnych, w tym benzyny. Produkty te w związku z tym były importowane m.in. z Rosji. Główną przyczyną niedoborów na przestrzeni lat była niewystarczająca wielkość ich produkcji w krajowych rafineriach. Na jego terytorium znajdują się trzy rafinerie, w Pawłodarze, Atyrau oraz Szymkencie.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku ówczesny minister energetyki Magzum Mirzagalijew zauważył, że w 2021 r. kazachstańskie przedsiębiorstwa nie poradziły sobie z zadaniem zaopatrzenia lokalnego rynku w olej napędowy i paliwo lotnicze. Polecił wówczas opracować pięcioletni plan prac remontowych w krajowych rafineriach.

W Kazachstanie od wielu lat mówi się o konieczności budowy czwartej rafinerii. W sierpniu br. obecny szef resortu energetyki Bołat Akczułakow powiedział, że korzystniejszy od jej budowy wydaje się być rozwój Szymkenckiej Rafinerii Naftowej.

Tranzyt tankuje za dużo

W ostatnich miesiącach deficyt oleju napędowego jest potęgowany przez dodatkowe istotne czynniki. Już w kwietniu br. na łamach kazachstańskiego portalu Tengrinews Jerlan Żauikin - ekspert rynku olejów i produktów naftowych zauważył, że „w krajach ościennych i na całym świecie ceny oleju napędowego wzrosły dwukrotnie więcej niż w Kazachstanie, co przyciąga tranzyt”.

Ekspert wskazał, że w 2021 r. ciężarówki jadące z Uzbekistanu do Rosji co miesiąc eksportowały w swoich zbiornikach około 100-150 tys. ton oleju napędowego. W tym roku proceder ten był kontynuowany. Według eksperta zagraniczni przewoźnicy napełniają baki przy wjeździe do regionu Turkiestanu, a następnie ponownie napełniają zbiorniki przy wyjeździe z kraju w zachodnim Kazachstanie.

Kazachstan cieszy się sporym zainteresowaniem wśród samych Rosjan po inwazji wojsk tego państwa na Ukrainę. Środkowoazjatycka republika stała się jednym z kierunków, do których po wybuchu wojny na Ukrainie zaczęli migrować obywatele Federacji Rosyjskiej. Również niektórzy drogowi przewoźnicy z Rosji przenoszą swoją działalność do Kazachstanu w celu uniknięcia problemów wynikających z sankcji gospodarczych, którymi objęto ich kraj.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma