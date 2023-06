Kazachstan może w przyszłym roku ograniczyć wydobycie ropy

Kazachstan może zrewidować swój plan wydobycia ropy naftowej na 2024 - zapowiedział kazachski minister energii Almasadam Satkalijew.

- W przyszłym roku wrócimy do tej kwestii, przyjrzymy się potrzebie redukcji wydobycia. Jeśli będzie taka konieczność, zmniejszymy podaż ropy – powiedział dziennikarzom Satkalijew, mówiąc o planach wydobycia ropy na 2024 rok.

W tym roku produkcja ropy w Kazachstanie ma wynieść około 92,6 mln ton. Docelowo w 2025 rok ilość pompowanego surowca ma wzrosnąć do 103,2 mln ton.

Kazachstan, choć nie należy do Organizacji Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC), to jednak współpracuje z nią. Państwo to często zmniejsza wydobycie surowca.

Według części ekspertów Kazachstan w kwestii ropy naftowej w znacznym stopniu naśladuje politykę Rosji. To wymuszona sytuacja, ponieważ eksport ropy z Kazachstanu w kluczowej części uzależniony jest od większego sąsiada.